Ficha Limpia y polémica: Javier Milei y Mauricio Macri se dijeron de todo

La caída en el Senado del proyecto de ley de Ficha Limpia, que le hubiera impedido a Cristina Kirchner presentarse como candidata a elecciones, tensionó todavía más la tirante relación entre Javier Milei, Mauricio Macri y el sector del PRO que le responde. Fue luego de que el Presidente desmintiera en una entrevista televisiva haber acordado con el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, el rechazo de dos senadores de esa provincia a la iniciativa que se terminó frustrando y, a modo de contraataque, le apuntó a la impulsora del texto, la diputada nacional Silvia Lospennato y sugirió un pacto entre el fundador del PRO y la expresidenta. La legisladora lo trató de “mentiroso” y Macri dijo sentir una “desilusión infinita”.

En una entrevista que emitió la señal Telefe, el mandatario cargó contra Lospennato, que además encabeza la lista de candidatos a legisladores del PRO para la decisiva elección porteña del próximo domingo, al sostener el proyecto de Ficha Limpia que se cayó “llevaba su nombre” y agregó: “Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. El proyecto que fue al Senado es mío. Yo le puse el cuerpo”.

La diputada eligió responderle en un video de 90 segundos que subió a sus redes sociales: “Señor Presidente, la ficha limpia no era un proyecto suyo. Tampoco era mío, aunque yo lo haya presentado por primera vez en la Argentina en 2016. Es un proyecto ciudadano respaldado por un movimiento ciudadano independiente y una mayoría social que hoy se siente frustrada y defraudada. Lo que sí era suyo era la responsabilidad que saliera la ley. Y no salió”, advirtió.

Denuncias de pactos

Por su parte, Milei disparó también contra “los chorros del kirchnerismo que votaron esto. Cada vez que tranzaban Juntos por el Cambio con los kirchneristas me echaban la culpa a mí. Revisen mi teléfono, yo no tengo problema. No hay ningún llamado de Rovira”, aseguró el mandatario que también tachó de “mentiroso” al diario Clarín por las versiones sobre un supuesto pacto con el misionero.

Esos rumores circularon luego de que la semana pasada la iniciativa que ya tenía la media sanción de la Cámara de Diputados fuera votada por el Senado en una sesión que se extendió durante toda la tarde.

Pero a último momento, los legisladores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut cambiaron de posición y terminaron votando en contra del proyecto que impedía que Cristina Kirchner pueda ser candidata en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

Tras las acusaciones contra el Gobierno, el Presidente insisitió ayer: “Para mí hicieron un acuerdo entre (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner) para ir en contra mío. No estaban los votos, lo de (el dirigente misionero) Carlos Rovira es una burda mentira. Los periodistas son una máquina de mentir.

¿Voltearon Ficha Limpia? Está bien...Yo voy a volver a la carga”, desafió.

La acusación recibió una dura respuesta de Lospennato: “Yo le creí. Muchos le creímos. Pero hay algo que es peor que mentir, que es creerse las propias mentiras. Un pacto entre Macri y Cristina es lo menos creíble que escuchamos los argentinos en años. A pesar de los ataques y los agravios, yo estoy en paz. Tengo la certeza de que la verdad siempre sale a la luz. Somos una mayoría los argentinos que queremos vivir en un país sin corrupción. No bajamos los brazos”.

Los dichos de Lospennato fueron respaldados por Macri, quien le dirigió un mensaje directo a Milei a través de la red X: “Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”, disparó el expresidente.

La escalada en la relación entre Milei y Macri se da a menos de una semana de las elecciones para la Legislatura porteña, donde el PRO lleva a Lospennato como cabeza de lista, y mientras La Libertad Avanza (LLA) postula al vocero presidencial, Manuel Adorni, para disputar poder en la casa matriz del partido amarillo.

En la previa, los analistas interpretan que ambas boletas se disputan el voto de un sector del electorado que suele tener las mismas preferencias, de ahí que en las últimas semanas se haya recalentado la tensión entre el oficialismo nacional y el PRO.

Esta pelea condiciona además las negociaciones por una alianza electoral en la provincia de Buenos Aires entre el PRO y LLA para derrotar al kirchnerismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

“Yo diría que hoy estamos en la elección de la Ciudad, esperaremos al 18 y nos trataremos de sentar a ver si en un tono de respeto... El nivel de agravios hacia el PRO y hacia Silvia [Lospennato] es inaceptable“, había advertido Macri el fin de semana, después de un primer cruce tenso entre Lospennato y el Presidente.