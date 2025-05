PRINCIPIO DE REVELACION

Fernando Henrique Cardoso alguna vez dijo que "cuando esperamos lo inevitable, aparece lo inesperado". Rovira logró lo inesperado: que Misiones sea la provincia que más ATN lleva recibidos del gobierno nacional. ¿A cambio de qué? No lo sabemos. O como diría la jefa: “no tengo pruebas, pero no tengo dudas”. Los posteos oficialistas a la defensiva no sirven. La gran mayoría del mundillo politizado tuvo un principio de revelación de que fue a cambio de hacer caer Ficha Limpia. Ya no importa mucho si esto estaba o no dentro de “todo marcha de acuerdo al plan” (TMDAP, no se olviden).



Para todo esto hay que volver recordar un dato que subrayamos la semana pasada: los últimos cinco meses consecutivos el Índice de Confianza en el Gobierno de la Di Tella marcan un deterioro en la aprobación de la gestión presidencial. ¿Entonces? Mejor mantener en la cancha al cuco -en este caso la kuka- para establecer el marco de discusión de la opinión pública argentina: nosotros o el kirchnerismo. El que tiene el poder elige al adversario, elixir estratégico. Ella obtura la renovación generacional del peronismo. No vaya a ser cosa que Kicillof componga una nueva canción, seductora, y haya que discutir con un relato alternativo. Mejor debatir contra la ausencia de relato.



¿Hace bien o hace mal el oficialismo? ¿No le pasará lo mismo que a Macri, que le salió mal la jugada? Hay varios puntos a favor del gobierno, para contradecir al pasado:



1) pasaron varios años y el electorado no es el mismo (por eso ganó Milei);

2) Ella ya no es la misma, está más desgastada, se le escaparon votos a la utopía libertaria y encima le apareció una disidencia internísima; y

3) Cris debería conseguirse un Alberto, que difícilmente aparezca (Axel se resiste a ese papel).



Por las dudas, Ella sigue haciendo las paces con su expupilo y reorienta las energías hacia afuera. Esta semana recusó a Lorenzetti (que ahora dice que la Corte con 3 integrantes está de perlas) y logró encolumnar a todo su bloque de senadores para que se caiga la ficha. Sin esa ley, solo le cabe esperar que la Corte haga lo obvio: definir su situación judicial fuera de época electoral. Además, al poder presentarse la doctora como candidata nacional, descomprime el debate de candidaturas en la PBA.



Decíamos también la semana pasada que en el gobierno hay menos racionalidad y plan de lo que parece, y más azar. Eso hace que los cálculos sean mucho menos precisos y se generen efectos búmeran. Por ejemplo, si la polémica por Ficha Limpia sigue, ¿no se termina beneficiando a Lospennato, víctima de un “acuerdo espurio”? En la política contemporánea los 7 días previos a una elección son críticos y parecerán una eternidad. Por las dudas, a principios de semana el “gatito mimoso” y Santoro protagonizaron una balacera para concentrar la atención del electorado de la CABA. Otra acuarela porteña: ¿para qué mandaron a detener a militantes radicales en campaña, regalándole una tapa de “Clarín miente”? ¿piensan que así la ayudan a levantar a la candidata? ¿para diluir votos progresistas que se están yendo a Santoro? ¿o gente que tiene como segunda opción al PRO? Todo muy curioso en el laboratorio TMDAP.



Ese laboratorio sigue involucrado en otras balaceras, en este caso internas. A medida que pase el tiempo, la conflictividad va a tender a ser más fuerte porque, al final del día, lo que pesa es el discreto encanto de ser casta, parafraseando a Buñuel. Hace varias semanas que advertimos que los tarifarios son un secreto a voces en el oficialismo. Como los dos bandos tienen las manos manchadas, con más razón tenderán a subrayar la evidencia del contrario, como quienes se quieren sacar de encima una granada, a ver a quién le explota.



La política es poco relevante, después de todo. Al león libertario (¿sabrá de qué se trata la encíclica Rerum Novarum de León XIII? Quizá se lleve una sorpresa) solo le interesa que lleguen dólares. Por eso instaló el debate sobre un blanqueo de facto: más oferta, menos precio, menor presión inflacionaria. Pero… no todo termina ahí. Esta semana anunció su no pago de deuda la poderosa Celulosa y Georgalos decidió vender porque el consumo no repunta. La calificadora Moody´s se mostró cautelosa ante la sucesión de quebrantos empresariales. El INDEC mostró que marzo fue un mal mes, ya que muestra una marcha atrás en industria y construcción respecto a febrero. El grupo CREA dijo que está comprometida la rentabilidad del campo. Asimismo, en varios rubros de economías regionales no se van a cumplir las cuotas de exportación comprometidas con el exterior porque el dólar está apreciado.



El Javo y Toto decidieron no acumular reservas por ahora, con lo cual van a incumplir con ese aspecto del acuerdo con el FMI, el cual nos perdonará porque besarle la cola a Trump, garpa. Más allá de cierta coincidencia ideológica, el presidente tiene amplio margen de maniobra por una poderosa razón: la geopolítica. Ya no tenemos al Papa, pero tenemos a Donald (que jugó a ser Sumo Pontífice para Memelandia).