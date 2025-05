En una confesión que sacudió el panorama político porteño, la diputada del PRO Silvia Lospennato reveló ayer sábado que consideró renunciar a su candidatura a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires tras el controvertido rechazo del Senado al proyecto de ley Ficha Limpia, iniciativa que ella misma había impulsado con fervor.

La declaración se produjo a solo una semana de las elecciones legislativas porteñas, programadas para el próximo domingo 18 de mayo. "Pensé en dejar la política porque lo que me pasó es que me provocó una decepción tan grande, una sensación de frustración... Deciden sostener la corrupción. Corruptos que cuidan a corruptos, que garantizan impunidad.

Entonces me generó una decepción muy grande de que al final el trabajo no sirve para nada, no se puede cambiar", expresó Lospennato.

La diputada nacional describió el momento como una profunda desilusión, cuestionando el sentido de su labor política ante lo que percibió como un blindaje a la impunidad. "¿Qué sentido tiene hacer política si no vamos a cambiar nada y los poderosos se garantizan impunidad?", reflexionó la diputada, evidenciando su frustración ante lo que consideró un revés para la transparencia y la ética en la función pública.

La revelación de Lospennato se produce en un momento crucial de la campaña electoral, justo cuando se abre el último fin de semana previo a los comicios legislativos porteños.

Sus declaraciones generaron un fuerte impacto en el electorado y en el ámbito político, reavivando el debate sobre la necesidad de reformas que garanticen la integridad en la administración pública.