"El Gobierno no mandó a voltear Ficha Limpia y Milei no habló con Rovira"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó hoy al rechazo del Gobierno a las versiones que señalaban un supuesto acuerdo entre el presidente Javier Milei y el exgobernador de Misiones Carlos Rovira para frustrar la aprobación del proyecto de Ficha Limpia en el Senado.

Francos calificó de “ridícula” la versión y aseguró que no existe ningún vínculo entre ambos dirigentes. “Salen noticias que son ridículas. Como la última que he leído a la mañana, que es una operación clara. Que es que el Presidente le habría pedido a Rovira que no voten la ley. Absoluta mentira”, declaró el ministro coordinador en diálogo con Radio Rivadavia.

El funcionario fue más allá y detalló: “El Presidente no tiene contacto con Rovira. Ni siquiera tiene el teléfono. Se lo pregunté y me dijo: ‘No hablé nunca con Rovira. No tengo el teléfono siquiera’. Con lo cual, eso es una falsedad total”.

La aclaración se dio en medio de las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el PRO tras la caída del proyecto de Ficha Limpia, que fue rechazado por un voto en el Senado y no podrá ser tratado nuevamente hasta el año próximo.

Adorni apuntó a la prensa

Más temprano, el vocero presidencial también se expresó para desmentir esta versión y apuntó a quienes cree responsables de difundirla. "Sin ningún textual y sin ninguna fuente. 100.000 millones de pesos de pauta en acción: nosotros la vamos a eliminar", escribió Adorni en su cuenta de X al cruzar el contenido de la nota del matutino porteño Clarín.

En la misma línea se manifestó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sostuvo en la misma red social que se trataba de "una nota sin un textual, sin firma y sin fuente, que dice ´Allegados a Rovira dijeron que Rovira dijo´".

Y agregó: "¿Te comiste la curva, (Silvia) Lospennato, o es una operación contra el presidente Milei financiada por la pauta del Gobierno de la Ciudad?".

De esa forma Bullrich le respondió a la diputada del PRO, quien había adjuntado una nota periodística en ese sentido y había dicho que "la verdad siempre sale a la luz".