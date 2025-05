Jorge Macri le bajó el perfil a las elecciones porteñas

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó ayer que en las elecciones de la Ciudad del 18 de mayo solo se pone en juego la composición de la Legislatura y no el “rumbo económico del país o la inflación”.

“No se juega el rumbo económico del país, no se juega la inflación o las relaciones internacionales, se juega eso. Una Legislatura donde yo solo tengo siete legisladores de 60 y en la que necesito tener legisladores como Silvia Lospennato, como Laura Alonso”, continuó.

Sobre qué se pone en juego en los comicios del próximo 18 de mayo, Macri respondió: “La legislatura de la ciudad de Buenos Aires”.

Consultado por las críticas de su antecesor en el cargo, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri dijo que lo nota “muy enojado, como con algo que no ha logrado procesar, pero a mí me gusta siempre tratar de reflexionar a veces con preguntas”. Y se preguntó: “Si Horacio le hubiera ganado la PASO a Patricia (Bullrich), que la perdió, y hubiera logrado ser Presidente, que no lo logró, ¿se hubiera ido realmente del PRO?.