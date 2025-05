Kicillof se reunió con la CGT: "El punto de partida para frenar a Milei es el movimiento obrero"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió este miércoles con la cúpula de la CGT en la sede Azopardo, luego de la marcha que la central obrera llevó a cabo hoy por el Día del Trabajador y en medio de la disputa interna en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas.

"Como consecuencia de las políticas económicas del Gobierno nacional, el tejido productivo de nuestra provincia está empezando a tener graves problemas", afirmó Kicillof tras el mitín con los líderes sindicales, a la vez que consideró que el "punto de partida para ponerle freno" al presidente Javier Milei es el "movimiento obrero".

Para el mandatario provincial, el gobierno libertario “va contra el trabajo, contra el salario, contra las jubilaciones y está destruyendo a la industria”, sostuvo el Gobernador, al tiempo que planteó que el enfrentamiento de su gestión al programa de Milei ”no es solo por una cuestión ideológica y de convicciones, sino porque ataca todo lo que la Provincia representa y necesita para crecer”.

De esta manera, Kicillof volvió a mostrarse cerca de la central sindical y aceitó su vínculo con los jefes de la CGT en plena interna de Unión por la Patria (UxP) en territorio bonaerense, donde el frente opositor hace equilibrio para mantener la unidad, mientras crece la disputa entre La Cámpora y el sector del gobernador.

Participaron de la reunión los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello; de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; de la CTA Autónoma, Hugo Godoy; y secretarios generales de distintos gremios de trabajadores y trabajadoras.

También estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Trabajo, Walter Correa; y de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios; el subsecretario de Economía Popular, Daniel Menéndez; e intendentes bonaerenses.

Con esta reunión, el gobernador buscó fortalecer el armado de su frente anti-Milei y sumar respaldo sindical, cuando se apresta a realizar una muestra de fortaleza el próximo 24 de mayo, oportunidad en que lanzará oficialmente Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el camping del gremio UPCN en La Plata.

Aunque los plazos electorales están siendo revisados por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, el gobernador intenta agrupar sectores detrás de su figura frente a la disputa en UxP por el armado de listas para las legislativas bonaerenses.

El nacimiento de MDF es un paso más para el gobernador en dirección a su autonomía respecto de la ex presidenta Cristina Fernández, su principal promotora en la política nacional y quien busca mantener la centralidad dentro del espacio opositor a Milei.

Si bien en el kicillofismo evitan confrontar directamente con la ex jefa de Estado por el peso específico de su figura y para evitar una fractura dentro del peronismo, no ocultan su enojo con el diputado Máximo Kirchner, a quien apuntan como el líder de una "bandita" que socava la relación entre la ex mandataria y el gobernador.