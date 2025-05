Francos defendió a Milei durante su interpelación en Diputados por el caso Libra, aunque dejó algunas dudas

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cumplió hoy con su misión de defender al presidente Javier Milei, el principal implicado en el cripto escándalo Libra, aunque dejó algunas dudas y puntos oscuros durante su interpelación en la Cámara de Diputados.

A lo largo de la sesión, el ministro coordinador repitió el guión de que el jefe de Estado “difundió” y no promocionó el criptoactivo Libra el 14 de febrero pasado, cuando a través de un tuit en la red social X usó su popularidad e investidura presidencial para alentar a sus seguidores a invertir en un negocio privado.

“Fue un negocio entre privados”, repitió como un mantra, y agregó que el proyecto Libra era “de público conocimiento” cuando Milei decidió darle un espaldarazo a título personal, negando cualquier tipo de “coordinación previa” con los empresarios cripto que crearon la plataforma.

Sin embargo, un rato antes Francos había admitido que el presidente se había interiorizado sobre el proyecto “Viva La Libertad” (también conocido como “Libra”) durante sucesivas reuniones que mantuvo con empresarios cripto desde el 20 de septiembre del 2024 y en particular en octubre del año pasado durante el Tech Forum.

“En dichas oportunidades se conversó acerca de cómo las tecnologías descentralizadas y el blockchange podían ser de ayuda para promover el negocio de emprendedores digitales y pymes argentinas. También (se charló) acerca del proyecto Viva la Libertad y su objetivo de promover la economía argentina a través del financiamiento de pequeños proyectos y negocios locales”, reconoció el ministro coordinador.

Un rato antes, sin embargo, había dicho que Milei “no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Libertad y/o la moneda Libra”.

Francos insistió en que la publicación del 14 de febrero pasado la escribió Milei en la residencia de Olivos “sin coordinación de ningún tipo con nadie”, y dio a entender que el momento elegido para promocionar el proyecto fue fortuito.

En un intercambio posterior con el diputado nacional de Unión por la Patria Itai Hagman, el ministro coordinador negó que el tuit de la polémica haya estado sincronizado para que saliera en el momento exacto en que se lanzó la plataforma creada por los mismos empresarios con los que se había reunido en los meses y semanas previas.

“La publicación fue escrita por Milei sin coordinación de ningún tipo con nadie. Ahora bien, atento a las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo, para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación”, justificó a su jefe.

A su vez, Francos evitó hablar de “estafa” y consideró que “el procedimiento de compra de la mencionada criptomoneda era de carácter sumamente complejo e involucraba una secuencia de gestiones completamente inaccesibles a personas no familiarizadas con la comercialización de criptoactivos”.

Un momento bastante ilustrativo de la incomodidad que transmitió el jefe de Gabinete fue cuando confesó que “no tenía idea” sobre el destino de las sumas millonarias que fueron recaudados en base a la mega estafa.

Lo que sorprendió no fue el desconocimiento sobre un asunto que excede sus competencias y su participación concreta en la trama Libra, sino el desparpajo y la sinceridad brutal con la que contestó la pregunta del presidente del bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano.

Ciertamente, las respuestas iniciadas por un “no sé” fueron moneda corriente a lo largo de su presentación y no fueron pocos los diputados opositores que le recriminaron la falta de información, entre ellos Mónica Frade (Coalición Cívica), Eduardo Toniolli (UP) y Julia Strada (UP).

Consultado sobre cómo se enteró el presidente del emprendimiento Libra, Francos contestó que el proyecto era “de público conocimiento”, pero ante la repregunta de Hagman no pudo demostrar cuáles eran las fuentes de ese supuesto “público conocimiento”.

El diputado ligado a Juan Grabois le recordó que el tuit de Milei contenía incluso el número de contrato, una información que claramente no era de público conocimiento pero que el presidente ya tenía a disposición al momento de publicitar la criptomoneda.

"No hay ningún registro que ese contrato se haya publicado previo a que lo haya Milei en su tuit del 14 de febrero", le aclaró Hagman.

La respuesta de Francos fue débil y dejó sabor a poco: “Cuando se lo comentaron le pareció interesante y por eso lo difundió. El Presidente tomó la información que era pública”.

Ante la réplica del diputado nacional de UP Juan Marino, Francos aportó más dudas que certezas. “No me puedo comprometer a conseguir esa información”, se limitó a decir.

En tanto, el mismo diputado del bloque kirchnerista y líder del Partido Piquetero consultó por qué Milei había afirmado en una nota con TN que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, iba a ejercer su defensa.

"Lo mencionó como una persona a la que iba a consultar, pero no a representar jurídicamente", contestó.

En tanto, Francos defendió a la secretaria Legal y Técnica, Karina Milei, apuntada por autorizar los ingresos de empresarios cripto a la Casa Rosada para conversar con el presidente.

“Desde el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 la secretaria general de la presidencia autorizó 494 ingresos a Casa Rosada. Llegados a este punto vale la pena señalar tanto el presidente de la Nación como todos los miembros de la Administración Pública Nacional mantienen asiduamente reuniones de trabajo con personas del sector privado, vinculados a proyectos que podrían ser beneficiosos para el país”, indicó.

“Como es obvio, el Estado nacional no asume compromisos automáticos a partir de las reuniones que los funcionarios mantienen, ni la mera realización de una audiencia implica una relación orgánica o contractual”, aclaró.

El comienzo de la sesión estuvo dominado por una engorrosa discusión reglamentaria en torno a una moción planteada por la massista Cecilia Moreau (UP) para reprogramar las interpelaciones a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien se ausentaron con aviso previo con la excusa de "compromisos de agenda".

La estéril discusión se extendió por un lapso de dos horas y generó el malestar de Francos, quien se quedó esperando detrás de las cortinas del recinto.

“Nunca en mi vida he hecho esperar a alguien dos horas en una reunión. Debo decir que es una falta de respeto”, se quejó sin disimulo.

Minutos más tarde, el funcionario cuestionó la estrategia de la oposición de interpelar funcionarios e impulsar una comisión investigadora, y lo asoció al “montaje de un tribunal mediático cuya única finalidad es el rédito político y la especulación electoral”.

Al respecto, el funcionario reclamó que la comisión investigadora “no extralimite sus funciones” ni se transforme en un “órgano paralelo de Justicia” arrogándose “atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial”.