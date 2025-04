Déficit por los viajes al exterior

Tal vez el mayor gusto que puede darse un argentino sea viajar al exterior para visitar los atractivos de Miami, disfrutar de las cálidas playas brasileñas o “cruzar el charco” para recalar en Europa, pero eso a su vez impacta sobre la salida de divisas y plantea interrogantes para la tercera fase del programa económico puesto en marcha por el Gobierno.

Durante marzo, las reservas del BCRA disminuyeron US$ 3.131 millones. Concluyeron el mes en US$ 24.986 millones, antes de ser reforzadas por el arribo de los préstamos relacionados con el nuevo acuerdo sellado con el FMI, que es una hipoteca para las futuras generaciones.

El rojo en la salida de divisas ya se consumió casi la totalidad del superávit conseguido en los primeros seis meses del gobierno de Milei. Es que hasta mayo del 2024, cuando el pago de importaciones estaba calendarizado y el tipo de cambio vigente era alto, se había acumulado un superávit de US$ 12.123 millones.

De allí en más, a raíz de los sucesivos saldos negativos que irrumpieron una vez que se fue normalizando el pago de importaciones y perdiendo competitividad cambiaria, se fueron US$ 11.655 millones. Buena parte de esta salida de divisas se explica por la perspectiva de "dólar barato" que vienen teniendo los argentinos desde hace meses. Esa mirada podría agravarse ahora tras la salida del cepo cambiario para individuos, con un dólar que se ubica por debajo de los $1.200.

Cuando los argentinos con cierto poder adquisitivo perciben que la cotización del dólar es conveniente, sacan pasajes a Miami, Brasil o Chile. Desde hace 10 meses salen del país más dólares de los que entran. La cuenta de "Servicios", que incluye justamente los gastos realizados por argentinos de vacaciones en el exterior, arrojó un saldo negativo de casi US$ 800 millones en marzo.

También hubo déficit de US$ 456 millones en la cuenta de "Bienes" y US$ 425 millones por "ingresos primarios". Parte de ello ese desequilibrio lo representaron egresos netos por US$ 570 millones para hacer frente "a gastos por viajes, pasajes y otros consumos efectuados con tarjetas con proveedores no residentes".