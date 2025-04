El país debe US$473.557 millones

La deuda externa sigue teniendo un peso clave en la economía argentina, porque no para de crecer desde la asunción del presidente Javier Milei y obligó a pagar más US$ 12.000 millones en marzo, lo que se reflejó en la caída de reservas del Banco Central.

Como se sabe, el país acaba de asumir un nuevo compromiso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que para el desembolso de fondos puso duras condicionalidades, que el Gobierno nacional terminó aceptando.

La deuda del Tesoro subió US$ 2.407 millones y alcanzó un nuevo récord de US$ 473.557 millones, informó la Secretaría de Finanzas. En marzo, las reservas del Banco Central cayeron US$ 3.131 millones, lo que explica la urgencia del Gobierno por lograr un fuerte primer desembolso del FMI, que se concretó este martes último por US$ 12.000 millones.

El incremento de la deuda en moneda extranjera en situación de pago normal fue de US$ 493 millones. En tanto, en pesos se incrementó por un monto equivalente en dólares de US$ 1.878 millones. En marzo, el Tesoro canceló obligaciones por US$ 11.757 millones en capital y US$ 349 millones en intereses.

La Secretaría de Finanzas indicó que durante los últimos 12 meses el stock de deuda bruta en situación de pago normal subió US$ 70.494 millones.

El reporte detalla que la deuda con organismos internacionales asciende a US$ 75.980 millones, de los cuales US$ 41.323 millones son con el FMI. En tanto, se llevan pagados al FMI intereses por más de US$ 12.600 millones.

La deuda con el Banco Central por las Letras Intransferibles suma US$ 69.369 millones.