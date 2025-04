Reservas al tope: llegaron U$S12.000 millones

Tras la liberación del cepo cambiario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) envió el primer desembolso del acuerdo por U$S20.000 millones que se aprobó el viernes pasado. El giro, equivalente al 60% del total del programa, fue de U$S12.000 millones. De esta manera, las reservas, que habían cerrado el lunes en U$S24.305, quedaron en U$S36.799 millones, desde un mínimo en 14 meses de U$S24.305 millones.

Londos líquidos le permitirán al Ministerio de Economía recomprar Letras Intransferibles en poder del Banco Central, con el objetivo de sanear su balance y robustecer las reservas internacionales.

Además, en el marco de la fase tres del plan económico oficial presentada el viernes pasado, el Banco Central (BCRA) anunció que libera desde hoy el acceso al mercado cambiario para los inversores no residentes en el país para los nuevos ingresos de fondos que realicen.

Lo hizo mediante un comunicado de prensa en que el que aparece la clave de esta nueva restricción que cae: les asegura que esos fondos, que deberán ser liquidados por el MULC en consonancia con la inversión original, deberán permanecer en el país al menos seis meses para ganarse el derecho a volver a ser girados al exterior, si la empresa o individuo que hizo el ingreso así lo quisiera.

En cuanto al dinero que envió el FMI, el organismo de crédito transfirió los derechos especiales de giro (DEGs) a la cuenta del Tesoro en el regulador monetario, que con esos fondos busca fortalecer su poder de fuego para mantener al dólar controlado entre las bandas que fijó el lunes (entre $1.100 y $1.400).

A los dólares del FMI podrían sumarse desembolsos del Banco Mundial por U$S1.500 millones y una nueva línea de recompra con bancos globales, por lo que el aumento podría ser de hasta U$S15.500 millones en breve.

Ahora que ingresaron los fondos del desembolso, se hará el canje por las Letras Intransferibles del BCRA, proceso que se concretará en unos días, “seguramente, la semana que viene”, reveló una fuente a El Cronista. De hecho, por medio del Decreto 179/25 se aprobaron las operaciones de crédito público a ser celebradas entre el Gobierno y el FMI.

Allí se estableció que esas operaciones se destinarán a la cancelación de las letras intransferibles en dólares en poder del Central y las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años desde la suscripción del acuerdo a ser celebrado (hasta 2029).

Ese dinero entrará a formar parte de los activos del BCRA una vez que se ejecute el canje por las letras, pero ya se computa dentro de las reservas desde el momento en que ingrese a la cuenta del regulador.

“Según el Gobierno, los desembolsos del FMI son para recapitalizar el BCRA. En principio, creemos que, si el dólar se mantiene dentro de las bandas, se van a usar para pagar vencimientos de deuda con privados y el mismo Fondo, pero, si se sale de las bandas, también se pueden usar para intervenir”, dijo Rafael Aguilar, economista de Econviews.

Desde la consultora explicaron que este desembolso le sirve al BCRA para defender la banda superior del tipo de cambio, dado que, si sube, puede vender dólares.

No obstante, Pedro Gaite, economista jefe de Fide, apuntó que “el saldo de la cuenta corriente debería recomponerse con la devaluación que se aplicó y que eso aliviaría un poco la necesidad de intervención para financiar el déficit, que venía siendo muy importante en servicios principalmente”.

Y advirtió que hay que ver cómo evoluciona la inflación y el tipo de cambio hacia adelante, pero que, en un escenario optimista, en el corto plazo esos dólares deberían quedar como respaldo. Sin embargo, hay algunos riesgos que podrían cambiar ese destino.

Los riesgos que ve Gaite son qué pueda pasar con el tipo de cambio nominal, sobre todo porque es un riesgo que aumente mucho la demanda para ahorro al haber habilitado la compra para personas. Y, por otro lado, anticipa que en julio el Tesoro va a demandar algo de reservas al BCRA para cancelar deuda con los bonistas privados.

En definitiva, tal como indicó Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, “una vez que el Tesoro cancele las letras intransferibles al BCRA, este usará esos dólares en el activo para intervenir en el tipo de cambio, tanto en el oficial como en el paralelo, pero principalmente en el oficial”. Eso por un lado, y “el segundo uso y el más importante será para vendérselos al Tesoro, quien enfrenta una gran cantidad de vencimientos en dólares en los próximos meses”.

Garay Méndez apuntó que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro hoy no alcanzan ni siquiera para los pagos de capital e intereses de los bonares/globales en julio, por lo que necesitará asistencia del BCRA para cancelarlos seguramente.

Y señaló que “es probable que los vencimientos con el resto de los organismos internacionales se refinancien, pero el Banco Central también tiene que pagar el Bopreal y ese será el tercer uso importante que le dé a los dólares que entraron hoy”.

En cuanto a las reservas netas, Aguilar detalló que, “según la metodología del FMI, son negativas en U$S4.900 millones y las metas de acumulación del programa no incluye los desembolsos”, así que, técnicamente, no aumentan con este ingreso de dólares. El BCRA tiene que comprar divisas dentro de la banda para cumplir las metas de este año, que son: al 13 de junio -500 millones de dólares; al 30 de septiembre -600 millones de dólares y al 31 de diciembre 4.000 millones de dólares Luego de este desembolso, en junio el Fondo destinará otros U$S2.000 millones a la Argentina y hay un resto de U$S10.00 millones que también deberían llegar este año, pero aún no se sabe en qué fecha.