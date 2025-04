Más de $1,1 millones para no ser pobre en CABA

Las familias que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitaron contar el mes pasado con al menos $1.147.602 en ingresos para no ser pobres y aunque sea $1.804.267 para ser consideradas de clase media, según datos difundidos por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (Idecba). El comportamiento de las canastas que se utilizan para determinar la línea de la pobreza e indigencia subieron hasta 7,22%, es decir que avanzaron por encima de la inflación en el tercer mes del año, que en el territorio porteño escaló hasta el 3,2%. La medición se realiza considerando como una familia tipo a aquella compuesta por dos adultos y dos menores, que en el mes pasado necesitó ingresos de por lo menos $1.804.267 para ser de clase media, de al menos $1.147.602 para no ser pobre y aunque sea $621.772 para no ser catalogada como indigente. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, trepó 7,22% en marzo, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que mide la pobreza, subió 5,32% en el tercer mes del 2025. En marzo, la línea de pobreza creció un 5,36% y la de indigencia se elevó un 6,91%.