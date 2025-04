A $1.400 la devaluación será de 23%

Tras eliminar el cepo cambiario, el Gobierno implementará un nuevo régimen en el que habrá una banda de fluctuación para la divisa norteamericana que irá de $1.000 a $1.400. Si bien el Gobierno espera que la cotización no se vaya al tope más alto al menos de inmediato, si eso ocurriera la devaluación sería del 23%.

Además, la apreciación cambiaria del dólar sería de casi 30%. De esta forma, el equipo económico aceptó que el dólar estaba atrasado, como sostenían los técnicos del FMI y casi todos los economistas.

El objetivo del nuevo programa cambiario es acumular todas las reservas posibles a partir de una nueva cotización de la divisa, y de la eliminación del dólar blend.

Al hablar del esquema de bandas, el ministro dijo que este sistema es "mejor que la convertibilidad". También aseguró que Argentina es uno de los "cinco mejores alumnos" del Fondo. "Hay momentos en la historia en que la historia cambia. Créanme que este es uno de esos momentos", dijo Caputo. Y cerró con una promesa: "No tengan la más mínima duda que Argentina va a ser el país que más va a crecer en el mundo en los próximos veinte o treinta años".

Llegan 12.000 millones

El FMI girará el martes próximo a la Argentina US$ 12.000 millones, en el marco del nuevo acuerdo financiero, anunció Luis Caputo. El funcionario dijo que, hasta junio, llegarán US$ 19.600 millones al país para fortalecer las reservas del BCRA. De ese total, a los US$ 12.000 millones del FMI que llegarán el martes se sumarán otros US$ 2.000 millones en junio. Además, organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID aportarán antes de la mitad del año US$ 3.600 millones. Y también el BCRA acordará un crédito REPO por otros US$ 2.000 millones.

Caputo dijo que el país también recibirá desembolsos adicionales por US$ 3.500 millones y que, en total, la Argentina contará este año con "desembolsos de libre disponibilidad por US$ 23.100 millones".