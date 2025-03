Carrió agita la campaña y dice: “Somos independientes, pero no golpistas”

En pleno arranque de la campaña porteña para las elecciones legislativas del 18 de mayo, la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, reapareció con un mensaje dirigido a sus exsocios de Pro, Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta, pero también a los principales opositores del oficialismo capitalino, Manuel Adorni (La Libertad Avanza) y el peronista Leandro Santoro.

La lista de la CC que encabeza Paula Oliveto no cerró ninguna alianza con el jefe de Gobierno porteño y competirá en soledad: “Somos independientes del gobierno de [Jorge] Macri, pero no somos golpistas”, advirtió Carrió durante una entrevista con el diario La Nación y, como para despejar dudas, aclaró: “Esto es para Horacio, Adorni y Santoro. Yo golpista no soy, ni siquiera con el gobierno de [Javier Milei]”.

La exdiputada insistió en que la CC busca recuperar su independencia tras la implosión de Juntos por el Cambio, aunque remarcó: “Tenemos autonomía, pero no vamos a desarmar un gobierno porque somos responsables”, y remató: “Los que lo ungieron ahora lo quieren voltear”.

Luego Carrió le apuntó a Larreta, quien se postuló como candidato a legislador por fuera del macrismo. Con el sello del Partido Federal, el exjefe porteño se alió a Confianza Pública, de Graciela Ocaña, para conformar el frente Volvamos Buenos Aires. Al lanzar su candidatura, Larreta dijo que volvía a competir porque en la ciudad “hay olor a pis”.

Sobre eso ironizó Carrió: “Todos los que prometen que van a limpiar y sacar el olor es mentira, porque desde adentro de la Legislatura no se puede cambiar eso”.

Después, “Lilita” sembró dudas sobre los promotores del nuevo espacio de Larreta. Por ejemplo, aseguró que hay listas “financiadas” por el consultor Guillermo Seita, uno de los rivales de Macri.

Reiteró que ella no es “golpista” y lanzó: “No quiero romper más de lo que está roto”.

En el entorno de Carrió reforzaron además que Jorge Macri tendrá que “explicar por qué se rompió todo” lo que se había armado con JxC en la ciudad de Buenos Aires. “Esto no es el Conurbano donde las internas de poder se dirimen jodiendo la gestión del otro. Se está destruyendo algo que era bueno, y eso es culpa de ellos”, dispararon.