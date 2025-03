Milei admite sus errores con el Papa

El presidente Javier Milei se expresó sobre el vínculo con el papa Francisco, a quien cuestionó fuertemente durante la campaña electoral, y admitió que, como mandatario, no se puede "dar el lujo de cometer esos errores", durante una entrevista publicada en el diario estadounidense The Washington Post. "A veces, cuando uno tiene menos información, comete errores", sostuvo sobre su vieja postura sobre el Sumo Pontífice, y añadió: "Pero hoy soy el Presidente de los argentinos y no me puedo dar el lujo de cometer esos errores".

En otro pasaje de la extensa entrevista, el libertario destacó la motosierra, símbolo de su administración, que fue adoptada recientemente por el gobierno de Donald Trump y encarnada por Elon Musk, a la que llamó "un emblema de la nueva era dorada de la humanidad". En esa línea sostuvo que “me parece fascinante que la motosierra se haya convertido en un emblema de la nueva era dorada de la humanidad".

Asimismo, hizo referencia al acuerdo con el FMI y precisó que la "Argentina ha luchado durante décadas contra ciclos de inflación descontrolada y una deuda abrumadora” dado que el país sigue siendo el mayor deudor del FMI, con una deuda de más de 40.000 millones de dólares tomada por el gobierno de Mauricio Macri.

También reveló que no mantiene contacto directo con Trump, a diferencia de las charlas que tiene con Musk, con el que se mensajea por X. Con Trump, por el contrario, se comunica por los canales oficiales del Departamento de Estado, detalló. "Con este tipo de cosas, desde mi punto de vista, es mejor manejarlo de una manera ordenada, porque esos canales funcionan", afirmó.

"¿Así que a veces la burocracia funciona?", le consultaron Milei desde The Washington Post, a lo que el Presidente reconoció: "Creo que sí".