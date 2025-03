Javier Milei insistió en que no habrá una devaluación

El presidente Javier Milei insistió en que no va a devaluar una vez sellado el acuerdo con el FMI y dijo que es “irrelevante la discusión cambiaria”.

“Hablar del tipo de cambio es irrelevante porque voy a tener tantos dólares que respaldan la base monetaria, que me podrían sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían U$S24.000 millones”, y sostuvo que “obviamente” no piensa en devaluar porque “lo que faltarán en la Argentina serán pesos y no dólares”.

“Es irrelevante la discusión cambiaria, solamente los mandriles econochantas se ponen a operar con esa cuenta”, exclamó. Es que, según justificó el Presidente en sintonía con lo que dijo el ministro de Economía Luis Caputo más temprano, si ingresan al Banco Central los dólares del FMI se pasarán de U$S26.000 millones de reservas brutas a US$50.000 millones. Entonces, y siempre en base a la mirada oficial, la base monetaria quedaría en U$S26.000 millones al dólar oficial y en U$S22.000 millones al paralelo. “Tengo el doble [de respaldo]”, sintetizó Milei, al respecto de los U$S50.000 millones en los que se anclaría la base de entre U$S22.000 y U$S26.000, depende al tipo de cambio al que se la calcule.

Milei dijo que además habrá créditos de otros organismos. “Lo que manifestó el ministro (de Economía) Luis Caputo es que la operación en la que estamos trabajando es por 20.000 millones, que sumado a lo del Banco Mundial, el BID y la CAF permitirán llevar las reservas brutas del Banco Central a por lo menos 50.000 millones de dólares”, afirmó Milei.

El Presidente señaló que esta operación con el FMI es completamente “distinta a lo que pasó en la historia de la Argentina” porque el país “ya hizo el ajuste, mucho más profundo que lo que demanda el propio FMI”.

El Presidente Javier Milei

“Los programas tradicionales que enfrentó el FMI a lo largo de su historia era para países que tenían déficit fiscal, se financiaban en el mercado de capitales y cuando tienen un corte del financiamiento el FMI brinda asistencia para que haga de manera suave y lenta el ajuste y la transición, la corrección fiscal y el roll over de la deuda”, explicó el mandatario.

Sin embargo, en el caso de la Argentina, dijo, “la diferencia es abismal, porque ya hicimos el ajuste, mucho más profundo que lo que demanda el propio FMI. Hicimos un ajuste fiscal en el Tesoro de 5 puntos del PBI en un mes y un ajuste de 10 puntos del PBI en el BCRA”, reseñó.

Explicó que con esta operación “el Tesoro Nacional va a recibir dólares del FMI y de otros organismos multilaterales y con esto se van a cancelar letras intransferibles. Esto es fortalecer la hoja de balance del Banco Central. Ahora los pesos en lugar de estar respaldados por papelitos de colores van a estar respaldados por dólares”.