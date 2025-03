Fabiola Yáñez, con todo contra Alberto

La exprimera dama, Fabiola Yáñez, rompió el silencio y volvió a disparar con todo contra el expresidente, Alberto Fernández, al que el año pasado denunció penalmente por presunta violencia de género mientras ambos convivían en la Quinta de Olivos.

Durante una entrevista, Yáñez le apuntó al exmandatario por su patrimoni: “Está bastante flojo de papeles. Hay muchas cosas que no cuadran”, dijo y sembró dudas: “No entiendo cómo alguien con su sueldo puede vivir como vive”.

En ese sentido, advirtió que durante su relación notó discrepancias entre el nivel de vida del expresidente y sus ingresos oficiales: “Vivía en una casa enorme, viajaba constantemente, tenía lujos que no se condicen con lo que declaraba. Siempre me pregunté de dónde salía el dinero”.

Luego, calificó a su expareja como “narcisista y psicópata” y lo acusó además de haber sido el organizador de la fiesta de Olivos, realizada en plena pandemia de coronavirus y cuya trascendencia desató el primer gran escándalo del Gobierno de Fernández.

“La fiesta la organizó él. Yo fui la chiva expiatoria, pero él estuvo allí desde el principio. El kirchnerismo me echó toda la culpa para protegerlo”, disparó Yáñez, para después asegurar que, tras la polémica, Fernández intentó distanciarse públicamente de ella: “Me dejó sola frente a la tormenta. No tuvo el valor de asumir su responsabilidad”.

Tampoco ahorró críticas para la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien describió como una figura dominante y misógina: “Cristina lo manejaba (a Fernández) a su antojo. Alberto no tenía la fuerza para enfrentarla, se dejaba manipular. Ella es una mujer fría y calculadora, que solo piensa en el poder; nunca me aceptó. Me veía como una intrusa, alguien que no merecía estar allí”.

Volviendo a apuntar contra el expresidente, aseveró que “es alguien que manipula a las personas a su alrededor, que se cree superior y no tiene empatía por los demás. Es difícil convivir con alguien así”.