La CGT ratificó el paro

El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Octavio Arguello, confirmó la realización del paro general el próximo 10 de abril. La medida, que contará con la adhesión de todos los gremios de transporte y de la UTA, se iniciará al mediodía del miércoles 9 con una movilización en apoyo a los jubilados, extendiéndose así a un total de 36 horas de paralización.

El dirigente sindical criticó fuertemente la postura del Gobierno nacional, al señalar que "hace tiempo que no hay diálogo" y que las negociaciones con el Ejecutivo han fracasado. "El Gobierno impone, no permite acuerdos en paritarias y tampoco busca soluciones para los trabajadores", sostuvo Arguello.

Respecto a los recientes conflictos y manifestaciones en la vía pública, el sindicalista cuestionó la represión policial registrada en movilizaciones previas y señaló que "el miércoles pasado Bullrich armó un piquete con las fuerzas represivas, bloqueando toda la ciudad, algo que a los manifestantes no se les permite hacer".

Consultado sobre las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien sostuvo que "no hay motivos para hacer un paro", Arguello respondió con dureza. "Sí hay motivos de sobra: no quieren aumentar los sueldos ni las jubilaciones, están cerrando empresas estatales, hay despidos masivos y la recesión golpea a todos los sectores", afirmó.

El sindicalista también expresó su preocupación por la creciente desocupación y la falta de políticas de empleo. "El Gobierno solo habla de macroeconomía, de cerrar números, pero no menciona ni una sola vez el trabajo y la producción", advirtió.

Sobre la posible implementación de una reforma laboral, Arguello recordó que la CGT ya ha frenado intentos anteriores y reafirmó la postura del sindicalismo en defensa de los derechos laborales. "No es nuevo que intenten avanzar con reformas que perjudiquen a los trabajadores, pero nosotros vamos a seguir resistiendo", enfatizó.

Finalmente, adelantó que la CGT participará activamente en la movilización del 24 de marzo, en conmemoración del golpe de Estado de 1976, reafirmando su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. "Este Gobierno tiene un modelo económico que condena a la pobreza a los trabajadores. No vamos a permitir que avancen sobre nuestros derechos", concluyó Arguello.

“El paro no se negocia”

El secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, Omar Plaini, avisó que "el paro del 10 de abril no se negocia" pese a los trascendidos de reuniones secretas de altos dirigentes de la central obrera con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "El paro no se negocia. Está claro eso", sentenció y argumentó: "No es que tenemos una reacción por lo que sucedió en la marcha anterior con los jubilados. Son un montón de cuestiones que se van acumulando que afecta a las mayorías populares".

El secretario general del gremio de Canillitas negó los contactos con el ministro coordinador, aunque aclaró que "dialogar con el Gobierno no significa sentarse a una mesa y renunciar a los principios que uno tiene y la defensa de los derechos que uno representa".

"Ahora, hay algo muy claro que es que este Gobierno no quiere negociar. Eso no nos va a cambiar que algún compañero del movimiento sindical se siente a negociar con el Gobierno. Porque todos los días hay que mirarles los ojos a los compañeros para darle respuestas", sumó. El dirigente sindical detalló que el plan de lucha de la CGT para lo que viene incluye "jornadas de acciones gremiales".

"El 1° de mayo vamos a hacer una marcha multitudinaria en conmemoración y en respuesta a lo todo lo que estamos viviendo que son las paritarias que no se homologan, la caída del poder adquisitivo, la situación de los jubilados, la pérdida de puestos de trabajo, el desfinanciamiento de la salud solidaria", subrayó.

Según expresó el líder gremial, el retraso salarial se viene "arrastrando desde la época de (Mauricio) Macri". Al citar al general Juan Domingo Perón, Plaini dijo que "los salarios van por escalera y los precios por ascensor. No están homologando ni siquiera los acuerdos paritarios que son de partes. Ni siquiera respeta eso el Gobierno. Siempre vamos a la baja". Y agregó que "una de las características de este Gobierno es la caída brutal del salario" y "la intolerancia con los jubilados que ni siquiera les quieren modificar ese bono de 70 mil pesos".