Reinan un clima optimista y dudas por el tipo de cambio

Ricardo Arriazu, uno de los economistas más seguidos por el mercado, se mostró optimista sobre la marcha del plan económico, pero admitió que le generan algunas dudas las "simpatías" del presidente Javier MIlei por la flotación del tipo de cambio. Además, consideró que el Fondo Monetario Internacional se viene equivocando en la lectura que hacer sobre el funcionamiento del mercado cambiario.

"El único problema que veo es que el FMI se equivocó rotundamente, no entiende una economía monetaria y en consecuencia quiere que Argentina flote", dijo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por el presidente Javier Milei.

Se preguntó "qué hubiera pasado si Argentina flotaba en diciembre 2024, dejaba el tipo de cambio libre y eliminaba el cepo con una deuda por importaciones impaga de 40 mil millones y con reservas negativas. La gente iba a ir corriendo a comprar 40 mil millones y no iban a estar, ¿Y qué iba a pasar? Una hiperinflación inmediata", alertó.

Por ese motivo, el economista considera que no están dadas las condiciones todavía para hablar de un levantamiento total de las restricciones cambiarias. "Soy enemigo del cepo, pero soy mucho más enemigo del colapso social. Al cepo hay que sacarlo de a poco, y cuando se pueda. Está bien, Argentina no va a devaluar, pero mi preocupación es que al Presidente y al Fondo les gusta la flotación, y mucho me temo que van a querer poner una flotación con banda parecida a la del 2018, y eso va a traer problemas", advirtió.

El consultor pidió tener en cuenta que en la Argentina "hay una economía bimonetaria, donde se manejan dos unidades de cuenta: el peso para pequeñas operaciones, pagar impuestos y salarios; y el dólar para todo el resto".

"Cuando el dólar se mueve en Argentina, se mueve en todos los precios", señaló. En este escenario, Arriazu considera que el tipo de cambio tiene que estar controlado. "El tipo de cambio tiene que estar estable y no puede ser libre mientras sea unidad de cuenta. Cuando deje de ser unidad de cuenta y la gente se olvide del dólar, me va a importar un pepino lo que pase con esa moneda, como sucede en Brasil o en Chile", señaló.

En cuanto al atraso cambiario, Arriazu dijo que "se apreció el tipo de cambio real y Argentina es cara en dólares, esto es así. El que vino con dólares en noviembre y vuelve hoy tiene que pagar 2,5 veces lo que pagaba antes en dólares".

"Pero en todo lo que tenga que ver con lo exportable somos ligeramente más barato, y en los servicios públicos y servicios en general somos claramente más baratos, basta con comparar lo que sale un corte de pelo o una empleada doméstica por hora acá y en otros países. Si tomamos toda la canasta, Argentina es más barata que EE.UU., pero el problema es que no nos alcanza la plata porque somos pobres", indicó.

Pero consideró que "lo que la gente llama atrasado es con respecto a su aspiración, que es su máximo precio histórico, el problema es que eso suma más que el PBI y es una imposibilidad, pero lo intentan, y ahí se produce una calesita de precios relativos".

"Uno devalúa, el otro sube tarifas, otro sube los salarios, la empresa sube los precios, todo termina con un escalón de inflación mucho más alto y ahí aparece un economista diciendo recomendando devaluar. Si no parás esa calesita, nunca vas a para la inflación, pero la calesita hay que pararla luego de los cambios de precios relativos necesarios", advirtió.

Por ese motivo, Arriazu sostiene que aún no están dadas las condiciones para hablar de un levantamiento total de las restricciones cambiarias, algo que en Casa Rosada prometen para antes de fin de año.