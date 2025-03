"Puede llegar a pasar": Lilia Lemoine no descartó muertos en protestas y un periodista la frenó en seco

La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a quedar en el centro de la polémica tras minimizar el impacto de la represión policial en las protestas sociales y sugerir que podría haber muertos en futuras manifestaciones. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas (NA), la legisladora libertaria hizo estas declaraciones en un programa televisivo, donde su postura fue cuestionada por los periodistas en el piso.

"Si pasa una cosa como la que pasó, que es un espanto, hay que entender que no podés hacer un omelet sin que se rompan un par de huevos", afirmó Lemoine, en referencia a la violenta represión de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad contra jubilados e hinchas de fútbol en las inmediaciones del Congreso.

El conductor Fabián Doman la interrumpió y le preguntó si con esa frase también incluía la posibilidad de perder vidas humanas, a lo que Lemoine respondió sin titubeos: "Puede llegar a pasar".

El periodista Mariano Yezze reaccionó de inmediato y la frenó en seco: "No. No tiene que pasar. No debería pasar." Luego recordó casos emblemáticos de represión en Argentina, como los asesinatos de Kosteki y Santillán en 2002 y el de Mariano Ferreyra en 2010.