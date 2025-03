El PRO y la UCR dudan sobre el pliego de Lijo

La Unión Cívica Radical y el PRO no definen aún postura sobre cómo ni cuándo avanzar con los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, ambos nombrados por decreto para ocupar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia.

Si bien García Mansilla integra el Tribunal Supremo desde el jueves pasado, las dudas aún están sobre si la Corte le tomará juramento, previo a definir la validez de la licencia extraordinaria, al juez federal Lijo.

El impulsor de una sesión para voltear ambos pliegos, que están en el Senado desde mediados de 2024, es el senador Pablo Blanco (Tierra del Fuego). Ya anunció la semana pasada tras el decretazo de Milei del miércoles que pedirá una sesión para darlos de baja a ambos.

Hasta, incluso, el radical fueguino, que apoyaba la candidatura de García Mansilla, anticipó que también votaría contra el catedrático constitucionalista ya que, considera, mintió en su audiencia pública al decir que no asumiría por decreto, pero sí lo terminó haciendo.

El sábado hubo una reunión por Zoom entre integrantes del bloque del Senado radical, pero sin conclusiones. Se repetiría la dinámica el próximo miércoles, el primer día hábil del período ordinario inaugurado el 1 de marzo por el presidente Javier Milei.

Por su parte, el PRO se reunió el jueves en su sede de la calle Balcarce, en la Ciudad de Buenos Aires. En ese encuentro estuvo el exmandatario Mauricio Macri, que no dio precisiones mayores sobre una eventual sesión ni tampoco su jefe de bloque, Alfredo de Angeli. Sí se sabe que gran parte de la bancada amarilla, que acompaña sin chistar casi todo lo que envía el presidente, no acompaña principalmente a Lijo. Sin embargo, la posición no es unificada en todo el bloque.

Advertencia oficialista

Mientras, el senador de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala aseguró que, si la Cámara de Senadores rechaza los nombramientos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, “no deberían seguir en la función”, pese a la designación por decreto. “Si los rechazan, estos caballeros se van a su casa y habrá que nombrar nuevos pliegos”, sostuvo en declaraciones radiales.

Si bien el legislador aseguró que “el decreto es sumamente necesario y oportuno”, determinó que la decisión de la Cámara de Senadores “es muy importante”.

“Banco el decreto presidencial y trabajaremos para que el Senado le dé la conformidad que estos caballeros necesitan para que integren la Corte”, insistió, y añadió: “Mientras sean jueces, tienen la validez de todo lo que firman”.