Milei reclamó unidad, pero con su discurso profundizó la grieta

El presidente Javier Milei anunció anoche un nuevo acuerdo con el FMI para el que, dijo, pedirá el "acompañamiento" del Congreso; pidió bajar la edad de imputabilidad de los delincuentes, agredió a todos los sectores de la oposición, atacó oytra vez al gobernador bonaerense Axel Kicillof y se cruzó con el diputado radical Facundo Manes.

Al inaugurar el 143 período de sesiones ordinarias, Milei reafirmó que su administración está "avanzando en un acuerdo con el FMI para sanear el Banco Central y salir del cepo este año".Para eso, anticipó que pedirá el "acompañamiento" del Congreso, pese a que criticó a los bloques opositores que "no se dignaron a bajar al recinto" a escuchar su discurso.

“Estamos en condición de afrontar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin aumentar la deuda bruta. Con el acuerdo vamos a eliminar este año el cepo cambiario”, prometió Milei. “El Banco Central les robó a los argentinos 110.000 millones de dólares. Vengan ahora a hablar de estafa piramidal”, dijo Milei en la primera y única referencia al escándalo de la criptomoneda $LIBRA que impulsó desde sus redes sociales y por lo que es investigado en la Justicia por presunta estafa.

En materia de seguridad, abogó por "aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias de sus actos". También dijo que "necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal, algo que tiene que ocurrir con carácter urgente".

También criticó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por su "wokismo jurídico", y le dijo que si "quiere resolver el problema tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales; o correrse del camino y dejarnos resolver el problema a nosotros".

Designación de jueces

Milei anticipó hoy que su gestión enviará los pliegos de todos los jueces de la Justicia Federal y pidió "no politizar" el nombramiento de los magistrados. "No podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una Justicia verdaderamente independiente y efectiva. Y la Justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos", expresó Mieli durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.

El mandatario adelantó que avanzará en "el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes en la Justicia Federal, incluidos el procurador general, el defensor general, el defensor del pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la Justicia federal".

Para eso pidió que no se "politice" el nombramiento de los jueces, como ocurrió con las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema. "Esto tiene que ser obvio para todos: es imposible que la Justicia cumpla su deber si funciona al 60% de su capacidad".

Entre sus logros, Milei mencionó que "en materia judicial implementamos el sistema acusatorio en doce provincias, la mitad del país, que permitió lograr condenas por narcotráfico en un mes que antes tardaban más de tres años".

Acuerdo con EE.UU. y Mercosur

Milei también se refirió a su alineamiento incondicional con Estados Unidos. “El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuestos a flexibilizar o incluso llegado el caso a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos”, planteó Milei. Si avanza con un acuerdo de libre comercio con Washington, el proyecto deberá ser aprobado previamente por el Congreso.

“Del mismo modo, necesitamos devolverles a los argentinos la libertad de comerciar con el resto del mundo, para que bienes y servicios ingresen al mercado local, y así los argentinos puedan comprar libremente productos de mejor calidad, a mejor precio”, señaló el Presidente. “Basta de la mentira proteccionista, es un curro entre los políticos y los empresarios prebendarios”, atacó.

Más recortes

Milei prometió más recortes y dijo que “la motosierra es una política de Estado”. Prometió privatizaciones de empresas públicas y reclamó apoyo para avanzar con una reforma laboral. “También es imperativo llevar a cabo una reforma impositiva estructural, para así reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y pasar a tener únicamente 6 impuestos, terminando con el infierno logístico que implica tributar en Argentina”, dijo el Presidente.

Y agregó: “Es necesario seguir con la motosierra en el Estado, no es sólo un programa de gobierno. Hay que revisar área por área, y ninguna es más importante que privatizar empresas, porque aunque hoy sean superavitarias por primera vez en 15 años, no dejan de ser una carga para el sector privado”.

El rating, a la mitad

El discurso de Milei fue transmitido en cadena nacional en horario central para captar la mayor audiencia. Pero los números reflejaron una fuerte caída en el encendido, tanto en canales de aire como en señales de noticias. Según Real Time Rating, antes del inicio del mensaje presidencial, los canales de aire sumaban 8.1 puntos de rating, pero con la cadena nacional la cifra cayó a 5.3 puntos. La baja continuó con 4.7 y 4.6, mostrando un progresivo desinterés.

Tensión con Villarruel

La tensión entre Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, presidenta del Senado fue indisimulable y con algunos episodios quedó expuesta, pero nunca como anoche. Por protocolo, para la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Villarruel y Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados debieron recibir al Presidente.

Agresión a Manes

El diputado radical Facundo Manes protagonizó un tenso cruce con Javier Milei durante la Asamblea Legislativa. Mientras el Presidente hablaba sobre sus planes para la Justicia Federal, Manes levantó una Constitución Nacional y se la mostró a Santiago Caputo, el asesor más influyente del Gobierno. Milei, al notar el gesto, no tardó en reaccionar y le lanzó una respuesta irónica: "Leela, Manes, te va a hacer bien. Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada", para después tildarlo de despectivamente de kirchnerista. Luego, Manes fue amenazado y agredido, primero verbalmente por Caputo y luego físicamente por un grupo de sus colaboradores.