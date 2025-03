Defensa de Kicillof y duras críticas al Presidente

La gestión libertaria decidió enfrentar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y promover una discusión que insista sobre la crisis de seguridad que hay en la provincia más grande del país. Por eso las afirmaciones del Presidente pidiéndole la renuncia al Gobernador y amenazando con la intervención federal a la provincia de Buenos Aires.

Esto provocó una catarata de críticas de dirigentes peronistas, que además remarcaron un giro en la agenda que le permitió a Javier Milei hacer a un margen el escándalo por la criptomoneda $LIBRA.

Luego de la dura carta que publicó ayer el presidente Javier Milei, donde habló de “baño de sangre” en la provincia de Buenos Aires y le pidió la renuncia a Axel Kicillof, la presidenta del Partido Justicialista (PJ) Cristina Kirchner salió a respaldar al gobernador bonaerense y disparó que el Presidente “intenta un golpe institucional” al proponer intervenir el distrito.

“El Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista repudia la gravísima e insólita amenaza de intervención a la provincia de Buenos Aires por parte del Presidente de la Nación Javier Milei”, indicó el PJ nacional a través de un comunicado oficial que replicado por Cristina en sus redes sociales.

El jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, calificó ayer de “desesperado” el pedido de renuncia formulado por el presidente Javier Milei contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la inseguridad en ese distrito, y respaldó al mandatario provincial en su disputa con el gobierno nacional.

“Cada muerte por la inseguridad duele, y duele muchísimo más cuando se trata de una niña. Y más todavía cuando quieren usarla para sacar rédito político, proponien do soluciones imaginarias a problemas reales y concretos. Cada muerte es el 100% de la estadística”, expresó Massa desde sus redes sociales.

El ex candidato presidencial del peronismo sostuvo que “la seguridad es un tema serio que requiere respuestas serias”, por lo que “la propuesta desesperada de Milei de intervenir la provincia, acorralado por el escándalo de su estafa (hoy tapa del New York Times, no es una respuesta a las víctimas de inseguridad”.

En tanto el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, repudió ayer la amenaza de intervención y el pedido de renuncia que el presidente Javier Milei le transmitió a Axel Kicillof, y advirtió que “la agresión” del mandatario nacional no es sólo contra el gobernador bonaerense sino contra “todos los gobernadores y provincias”.

“Espero que - más allá del signo político - todos los gobernadores se den cuenta”, insistió.