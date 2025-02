Milei culpó al kirchnerismo por la inseguridad y le pidió a Kicillof que renuncie para intervenir la Provincia

El presidente Javier Milei responsabilizó al kirchnerismo por la creciente ola de inseguridad en Buenos Aires, luego de pedir la renuncia del gobernador Axel Kicillof y solicitar la intervención de la provincia.

Tras la escalada del conflicto, el mandatario compartió una performance de la murga uruguaya llamada “Agarrate Catalina” que realizó una presentación durante un acto de la expresidenta Cristina Kirchner, en la que cantó su habitual hit “La violencia”.

“KIRCHNERISMO EXPLÍCITO. Aquí un extracto de su ADN, motivo por el cual no pueden erradicar la violencia”, criticó el mandatario a través de su cuenta de X.

En la misma línea, amplió: “Su visión a la Zaffaroni (el wokismo jurídico) es el problema y no la solución".

"La tolerancia con los delincuentes es el castigo a la gente de bien. Fin”, cerró, en un nuevo ataque al espacio que, pese a las diferencias, se alineó detrás del mandatario provincial.

El libertario critica la letra de la murga, que representa un retrato crudo de la marginalidad en la sociedad, y sostiene: “Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy re pasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta. Vos me mandás la yuta y yo te mando para el cajón”.

Tras la advertencia del Poder Ejecutivo, desde el Partido Justicialista Nacional que conduce la expresidenta Cristina Fernández repudiaron “la GRAVISIMA e INSÓLITA amenaza de intervención a la Provincia de Buenos Aires por parte del Presidente de la Nación”.

Además, revelaron que se trata de una “absoluta falta de respeto por la democracia” y que configura “un estado de desesperación frente a los escándalos de público y notorio”. “Intenta un golpe institucional contra la Provincia y su Gobernador Kicillof”, plantearon.

En sintonía, el PJ bonaerense, liderado por el diputado Máximo Kirchner acusó al libertario de utilizar los episodios de inseguridad en la provincia -de los que se sucedieron al menos tres en las últimas horas que terminaron en asesinatos- para fines electorales. “El presidente de la nación Javier Milei en un nuevo acto de gravedad institucional insta al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof a renunciar a su cargo para intervenir la provincia", denunciaron.

"¿Hasta dónde el presidente de las facultades delegadas va a seguir agrediendo a las y los bonaerenses que han elegido democráticamente a sus representantes?”, concluyeron.