La “lección” que le dejó el “criptogate” al Gobierno

La polémica del "criptogate" tiene que servir de enseñanza, señalaron desde el Gobierno nacional a más de una semana de estallado el escándalo por la criptomoneda $Libra.

Tiene que ser una “lección; uno tiene que evitar que ciertas personas lleguen hasta su oficina con propuestas poco claras”, definió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“No conozco todos los pormenores del asunto”, reveló el jefe de Gabinete al ser indagado por el escándalo de $Libra en una entrevista radial, pero no dudó en mostrarse alineado a la postura del presidente Javier Milei.

“Como dijo el presidente con mucha claridad con Jony Viale, la lección que uno saca de estas cosas es que tal vez tenga que aumentar, incrementar o, él dijo, construir una pared más alta, no me acuerdo la expresión”, sostuvo Francos y añadió que en estos casos hay que “evitar que algunas personas lleguen hasta su oficina con propuestas que no fueran suficientemente claras. Me parece que es importante tener más controles, como el presidente lo dijo”, sostuvo consultado por el "criptogate".

De todos modos y a pesar de hablar de una lección aprendida, el funcionario de la Nación corrió el foco y puso toda la atención en lo ocurrido en el Senado a partir del abordaje que la oposición hizo del tema. Fue un “circo político”, aseguró.

“Yo tenía perfectamente claro lo que iba a pasar en el Senado el jueves desde el finde semana que pasó este hecho. Dije ‘esto se va a convertir en un circo’ y fue así. Fueron unas cuantas horas de circo político, donde varios senadores, sobre todo del kirchnerismo, expresaron sus posiciones, dijeron de todo, hablaron de juicio político y de comisión investigadora”, describió Francos.

“Nosotros con un bloquecito de seis senadores y la ayuda de muchos senadores que se daban cuenta de la situación, de que estaban armando un escándalo y de cuál era la posición del kirchnerismo, logramos evitar cada una de las propuestas que planteaba el kirchnerismo”, chicaneó a la oposición por no poder lograr lo propuesto en la Cámara alta.

En esa línea, continuó: “Después, con ese mismo bloquecito de seis senadores, la colaboración y el apoyo de bloques amigos, y hasta senadores kirchneristas, de Unión por la Patria, logramos sancionar las cuatro leyes que habíamos mandado para sesiones extraordinarias”.

Este panorama legislativo lo llevó a concluir que, a pesar del escándalo desatado a partir del tuit del presidente sobre $Libra, fue una “semana espectacular” para el Ejecutivo.

“Cuando uno despeja el ruido político, desde el punto de vista parlamentario ha sido una semana espectacular para el Gobierno porque obtuvo todo lo que quería e impidió todo lo que quería el kirchnerismo”, concluyó el funcionario de la nación.