Legislador de LLA, contra Karina Milei

Eugenio Casielles señaló a la secretaria de la Presidencia y hermana de Javier Milei, Karina Milei, como responsable de la presunta cripto-estafa: "Tuvo seis reuniones con esta gente y no dijo qué pasó", cuestionó el diputado porteño

El legislador porteño por La Libertad Avanza Eugenio Casielles apuntó duro contra "el entorno" de Javier Milei a raíz del escándalo de la cripto $LIBRA: "Que la secretaria general de la Presidencia haya tenido seis visitas de esta gente y no haya dicho qué pasó en esas reuniones, a mí me cubre de una duda de su transparencia", insinuó refiriéndose a Karina Milei.

Sumado a esto, Casielles reclamó que el tema "se esclarezca de forma urgente" y desligó al jefe de Estado de lo ocurrido: "Yo no dudo de la transparencia y la honestidad del presidente, el problema es que tiene un entorno obsecuente o demasiado pícaro", subrayó.

En esa línea, el legislador porteño de La Libertad Avanza remarcó que el círculo que rodea a Milei es "una dupla" y no "un triángulo" —en referencia a Santiago Caputo— y que los esfuerzos están puestos en "cubrir" a la secretaria de la Presidencia -Karina Milei- más que al propio presidente.

Por último, se refirió a las versiones periodísticas que circularon en las últimas horas que aseguran que hay funcionarios del Gabinete que piden dinero a cambio de facilitar reuniones con el jefe de Estado. "No apareció uno solo y no son desconocidos los que aparecen. Son personas de peso de la sociedad civil. Es, por lo menos, materia de investigación", concluyó.