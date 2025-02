Axel Kicillof suspende actos y prepara su discurso de apertura legislativa

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le puso un freno a sus actos partidarios y concentra todos sus esfuerzos en el inicio de sesiones en la Legislatura bonaerense, que se llevará a cabo el próximo 5 de marzo a las 17.

Según indicó un funcionario de la mesa política de Kicillof, en La Plata no quieren “distraer” la agenda pública del conflicto presidencial y, por esta razón, suspendieron por segunda vez el acto que estaba previsto para este sábado próximo en Mar del Plata.

El mandatario provincial tenía dos encuentros más en Junín y San Nicolás que también fueron puestos en suspenso.

“Se centraliza todo en el inicio de sesiones. Va a haber una fuerte movilización ese día”, un funcionario provincial al tanto de la estrategia del gobernador bonaerense.

El hecho de postergar la campaña proselitista le servirá a Kicillof y sus estrategas para tener una idea más clara de cómo quedara el calendario electoral, dado que el Senado debe definir hoy si suspende la realización de las PASO de este año para candidatos nacionales.

A pesar de la puesta en pausa de la campaña hasta la apertura de sesiones, los sectores que respaldan al gobernador tienen encaminado un documento que se haría público en los próximos días.

El objetivo del texto es ponderar la gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires y hacerse eco del llamado del gobernador a construir desde el peronismo un frente político amplio para enfrentar al gobierno libertario.

Elecciones y presupuesto, los temas que quedaron para marzo

Más allá de lo que pueda expresar el Gobernador en su discurso del 5 de marzo, el inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial impulsarán un temario que incluye las elecciones legislativas en la Provincia por un lado y retomar la discusión sobre la Ley de Presupuesto, la Ley Impositiva y la que autoriza al Gobierno de Kicillof a endeudarse, que quedaron pendientes desde diciembre del año pasado.

Si la Cámara de Senadores de la Nación aprueba hoy la suspensión de las PASO a nivel nacional, en la Provincia es la Legislatura la que debe aprobar la suspensión o no de las PASO para cargos provinciales y municipales.

Al respecto, las aguas están divididas. Mientras un plenario de legisladores e intendentes del PRO de la Provincia expresó el lunes último que están a favor de las suspensión de las PASO, en el radicalismo aún no hubo un pronunciamiento claro.

El martes próximo, en nuestra ciudad, los 27 alcaldes que componen el Foro de Intendentes Radicales se reunirán para unificar una posición sobre este tema y sobre el desdoblamiento electoral en la Provincia, donde ya hubo voces a favor desde distintos sectores de la UCR.

En el oficialismo tampoco hay una opinión unánime, ya que el sector que conduce Máximo Kirchner se ha manifestado a favor de mantener las PASO con las que esperan sumar más legisladores y concejales.

Aunque cuestionando al PRO y la UCR, Facundo Tignanelli - presidente del bloque de diputados de UP en la Provincia y mano derecha de Máximo- manifestó en declaraciones radiales: “Siempre están al terando las reglas electorales y no se entiende el objetivo. Con las PASO han ganado todos los espacios políticos, tanto en elecciones nacionales como provinciales”. Pero el palo es también para aquellos dirigentes afines al Gobernador que apoyan que este año no haya PASO en el territorio provincial.

Los libertarios por su parte, comparten la posición del PRO de suspenderlas.

Pero el tema sobre el que habría mayor unanimidad entre el gobierno provincial y la oposición es en el desdoblamiento de las elecciones.

El electo presidente del Comité Provincia del radicalismo, Miguel Fernández, reclamó el desdoblamiento durante un acto en Mar del Plata. Los intendentes del peronismo también se vienen manifestando a favor de esta medida. Y los del PRO no lo ven con malos ojos, para no perecer en el arrastre electoral libertario.

Mientras tanto, ayer se conoció que el gobierno provincial realizó, el 29 de enero pasado, un simulacro de elecciones concurrentes (elecciones nacionales y provinciales en simultáneo, pero las nacionales con boleta única de papel, y las provinciales, con la tradicional boleta partidaria). Y los resultados fueron desalentadores por la extensión de los tiempos de votación.

Y aunque ninguna fuente lo confirmó, la duda que queda flotando en el aire es si el Gobernador anunciará el desdoblamiento electoral durante su discurso del próximo miércoles 5 de marzo, ante la Asamblea Legislativa. En cuanto al Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y la autorización para endeudarse, la idea del gobierno provincial es discutirlo durante el período de ordinarias.

La clave aquí, señalaron voces oficiales, es el reparto de fondos a los municipios.