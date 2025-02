Control de daños: le apuntan a Santiago Caputo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó ayer que el asesor Santiago Caputo cortara la entrevista que dio Javier Milei este lunes y consideró que “cometió un error”.

“Santiago Caputo cortó la entrevista porque tiene el defecto de la excelencia y notó que eso se podía prestar a confusión a una parte de la audiencia. De hecho, terminó la nota y el presidente le dijo: ‘Santiago, esto es innecesario’”, aseguró Adorni. Y aclaró también que no habrá cambios en el equipo de Milei a raíz del hecho. “El equipo de asesores es una decisión del Presidentes porque son colaboradores directos y entiendo que no tiene intención de hacer un cambio”, indicó Sobre el video que se conoció en crudo donde se observa al asesor cortar la entrevista con TN para darle indicaciones a Milei, el vocero agregó: “Santiago no sabe que la dinámica no es cortar notas.

Todo el mundo sabe que el Presidente no sugiere una pregunta ni tema. En busca de la excelencia, se cometió un error técnico. Yo no hubiese cortado a la entrevista”.

En tanto, afirmó que el caso de la criptomoneda $LIBRA “no daña al Gobierno” y advirtió que quienes desde la oposición “quieran sacar una ventaja no lo van a poder hacer”, porque “para nosotros no hay delito”.

“Acá no paso nada” aseguró Adorni, al tiempo que sostuvo que para el Gobierno “no hay delito” en la promoción que hizo el presidente Javier Milei de $LIBRA y destacó que son “operaciones que son un clásico” en la política argentina.

Explicó que quienes buscan desprestigiar al Gobierno “dicen cualquier cosa” y aseveró que el presidente Milei no ve modificada su credibilidad “ni en la agenda internacional, ni en el acuerdo con el FMI, ni en nada”.

El funcionario calificó a quienes piden el juicio político de Milei como “una manga de delincuentes” y focalizó su crítica en el kirchnerismo, cuya bancada en Diputados, Unión por la Patria, anunció ayer que impulsará el enjuiciamiento del mandatario.

“El kirchnerismo cuestionando la honestidad del Presidente, son unos sinvergüenzas, creo que hasta salió a hablar (el ex presidente) Alberto Fernández, son unos caraduras”, expresó.

De igual modo, sostuvo que, desde el principal partido de la oposición, “no entienden lo que pasó en las elecciones de 2023, la gente no los quiere más, los detesta”. Además, acusó al kirchnerismo de integrar “el club del helicóptero”, en alusión a que buscan una salida anticipada de Milei de la Presidencia.

“El club del helicóptero nunca desapareció, pero se quedaron sin oportunidad ante los resultados económicos, el crecimiento y el reconocimiento internacional. Se quedan sin argumentos”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de que prospere un juicio político dijo contundente que “eso no va a pasar” y les recomendó irónicamente que “sigan jugando con el juicio político y el helicóptero, porque “la honestidad del Presidente es incuestionable”.

Adorni aseguró que la imagen de Milei ante la opinión pública no se modificó “para nada”, y dijo que esto se explica porque “la gente mira la baja de la inflación, mira que la economía crece, que el dólar no se mueve, que hay un Gobierno sin corrupción y si hay alguien que no funciona se lo tira por la ventana”. Más adelante defendió lo actuado por Milei en el caso $Libra y el posteo que publicó en la red social X a solo minutos de haber sido lanzada la criptomoneda, y que provocó una suba exponencial de su valor antes de caer.