Lousteau alertó que “la movida equivale a 12 bolsos de López”

El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, dijo que en la movida de las criptomonedas, que el presidente Javier Milei promocionó, se llevaron "doce bolsos de López".

"Si el Presidente no lo hubiera avalado, esto no habría existido y entonces es parte la estafa o partícipe necesario, es mucho dinero y hay un evidente conflicto de intereses", dijo el legislador por la ciudad de Buenos Aires. Además, advirtió que "ya hay un debate entre los diferentes bloques en el Congreso sobre si debe haber una Comisión Investigadora o si corresponde el juicio político".

"Es muy importante tirar del hilo a ver qué sale. Él sabe quién lo hizo, quién de su entorno se lo propuso", analizó Lousteau. También afirmó que el mandatario fue partícipe necesario de la presunta estafa: "Sin su participación no hubiera pasado. Así que de alguna manera estuvo involucrado; por negligencia, estupidez o por econochanta. Pero supongamos que actuó de buena fe, algo que no hubiera hecho porque que un presidente recomiende algo privado está reñido con la ética pública y no lo puede hacer".