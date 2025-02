Sacachispas y su ingeniosa respuesta al escándalo de las criptomonedas de Milei

Sacachispas realizó una publicación chistosa sobre el escándalo que ocasionó el presidente de la Nación Javier Milei.

Mediante un mensaje de redes sociales, el mandatario le sugirió a los inversionistas del mercado de las criptomonedas que compren un activo denominado con las siglas $LIBRA.

El token creado dentro de la blockchain de la plataforma Solana se disparó por los cielos. Pero, en tan solo una hora se desplomó por el piso.

La polémica se desató cuando la diputada Lilia Lemoine desmintió que el jefe de Estado haya sufrido un supuesto “hackeo”.

Sin embargo, el presidente escribió un mensaje sobre el tema en su cuenta oficial de X: “hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna”. Milei agregó: “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

La situación desató una fuerte ola de críticas en las redes sociales, entre estas estuvo el mensaje que posteo el club que se encuentra en la Primera B.

“Soldati crece (tres signos de exclamación). Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Sacachispas...”, escribió la cuenta oficial de Sacachispas en X.

En el final del escrito, el conjunto de la calle José Barros Pazos cerró con una graciosa chicana para el presidente: “$Lila Pd: No nos hackearon”.