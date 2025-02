El Gobierno confirmó la privatización de Corredores Viales e incluyó tramos de las rutas 7 y 188

El vocero Presidencial Manuel Adorni confirmó hoy que el Gobierno privatizará Corredores Viales. "El Gobierno decidió privatizar la compañía Corredores Viales S.A bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje. A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarios a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios", manifestó Adorni.

El Gobierno, a través de un comunicado, señaló lo siguiente: La oficina del Presidente informa que Javier Milei decretó el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales S.A, una empresa pública que se encarga de la gestión de la infraestructura y el tránsito de rutas y autopistas".

Y agrega: "A pesar de que en Argentina hay rutas y autopistas gestionadas por el sector privado, anteriores gobiernos se empecinaron en sostener esta empresa estatal deficitaria que le costó a nuestro país solo en 2023 unos 301 mil millones de pesos".

Además, se aclara que "relevamientos realizados por este Gobierno detectaron que hay 3.400 kms de traza, 45% de toda la red vial argentina, que siendo gestionados por esta empresa no se encontraban en condiciones óptimas para la circulación vehicular. Es es una clara muestra que la administración estatal de la red vial no funciona, y que no es rol del Estado la gestión de las autovías. Desde ahora, gracias a este proceso, será el concesionario el que tendrá que realizar las obras necesarias a fin de conseguir el derecho de cobro de peaje".

Por último, el comunicado cierra: "Desde el 10 de diciembre del 2023, toda la Administración Pública Nacional se ha concentrado en impulsar un Estado más chico cuyo único rol sea el de facilitarse al sector privado la motorización de la infraestructura y la actividad económica del país".

Tramos

Tramo I: Rutas: RN 34 y RN 9 Desde: Límite Santa Fe / Santiago del Estero (Km 398,00) Hasta: La Banda, Santiago del Estero (Km 725,11) Longitud: 327,11 km

Tramo II: Ruta: RN 188 Desde: Pergamino (Km 73,88) Hasta: Empalme con RN 7 (Km 163,89) Longitud: 90,01 km

Tramo III: Rutas: RN 12 y RN 16 Desde: Empalme RN 123 (Km 871,15) Hasta: Posadas, Misiones (Km 1336,00) Longitud: 464,85 km

Tramo IV: Rutas: RN 8, RN 36 y A005 Desde: Pilar (Km 56,99) Hasta: Villa Mercedes, San Luis (Km 722,95) Longitud: 665,96 km

Tramo V: Rutas: RN 19 y RN 34 Desde: Empalme RN 1 Santo Tomé (Km 0,00) Hasta: Río Primero (Km 280,20) Longitud: 280,20 km

Tramo VI: Rutas: RN 9, RN 193, RN 34, A008 y A012 Desde: Empalme RP ex RN A024 (Km 72,90) Hasta: Empalme RN A-008 (Km 287,42) Longitud: 214,52 km

Tramo VII: Rutas: RN 3, RN 226 y RN 205 Desde: Fin Autopista Ezeiza - Cañuelas Hasta: Intersección con RN 226 Longitud: 245,26 km

Tramo VIII: Ruta: RN 7 Desde: Empalme Acceso Oeste Luján Hasta: Límite Córdoba / San Luis Longitud: 590,74 km

Tramo IX: Rutas: Acceso Riccheri y Ezeiza - Cañuelas Desde: Av. Gral. Paz Hasta: Aeropuerto Ezeiza Longitud: 13,86 km

Tramo X: Ruta: RN 5 Desde: Eje calle Pascual Simone Hasta: Empalme RN 35 Santa Rosa, La Pampa Longitud: 538,65 km