Cristina le dijo de todo a Javier Milei y la acusaron de “empobrecedora”

Cristina Kirchner volvió a cargar con dureza contra Javier Milei, al que le apuntó por los recientes despidos de Sonia Cavallo (hija del economista) como embajadora argentina ante la OEA y de Mariano de los Heros al frente de la Anses. Además, acusó al Presidente de ser “un político de la casta” y llamó “econochanta” al ministro de Economía, Luis Caputo.

Mientras, desde el Gobierno le adjudicaron haber empobrecido al 57 por ciento de la población. En medio de este nuevo cruce, trascendió que la Justicia ordenó peritar los bienes de la actual titular del PJ.

En otra de sus habituales intervenciones en la red social X, la expresidenta se refirió primero a las últimas bajas de la administración libertaria: “Dejaste la motosierra y saliste con la cimitarra (ya sabemos que la guillotina la tiene tu hermana) y le cortaste la cabeza a Sonia Cavallo, la hija del Mingo, al que, como te criticó, pasaste de considerarlo ‘el mejor ministro de la historia’ a decir que es un impresentable. Y pensar que los que tenemos la fama de malos, violentos, autoritarios y vengativos somos los peronistas”, lo chicaneó.

“Te dije que era un burro”

Luego dirigió la mira a la situación de De los Heros: “También lo rajaste al de la Anses. ¡Te dije que era un burro! Sólo a ese animalito se le puede ocurrir decir, en un año electoral, que va a subir la edad jubilatoria. Clarín te clavó la tapa el lunes y… AFUERA!”, escribió, en referencia a las declaraciones que terminaron precipitando la salida del ahora exfuncionario.

En la carta que, como otras anteriores, comenzó con un “Che Milei” seguido de la frase “Te noto algo nervioso”, Cristina también cuestionó al mandatario por la situación cambiaria y económica.

“Estás hecho todo un político de la casta, cuidando votos a cualquier costo, aún el de planchar el dólar como Martínez de Hoz y Cavallo. Aunque tendrías que buscar mejores argumentos para rebatir las críticas”, siguió y recordó una declaración televisiva del Presidente: “Dijiste ‘noto mucha gente enojada que habla de carry trade y no sabe ni sumar’. Y sí, Milei… ¿Cómo no va a haber muchos enojados? No tienen un mango y saben que tres o cuatro vivos (en realidad son unos cuantos más) se la están llevando toda por la diferencia entre el dólar devaluado al 1% mensual y el peso cobrando intereses al 2,4% mensual. ¿En serio pensás que alguien te puede creer que no hay carry trade?

Después, la exvicepresidenta advirtió que el dólar bajo se debe a la intervención en el mercado “con los dólares que compraste con el ‘superávit’ por el ajuste sobre los jubilados, la educación, la salud y las provincias” y llamó “negador” al Presidente por no admitirlo. También le enrostró que su “nerviosismo” se debe a que no cerró con el FMI “los desembolsos que necesitás para mantener el dólar planchado hasta las elecciones. Eso sí que te tiene preocupado y mal”, deslizó.

Sobre el final, la titular del PJ se acordó de Caputo, sobre quien dijo que merece el “premio al Econochanta del mes” por haber afirmado que “el dólar en la Argentina no está atrasado, sino que son los precios los que están adelantados. De antología”, remató y se preguntó si esa hipótesis será “un hallazgo conceptual de la Escuela Austriaca. Con Milei: Argentina cara para todos y todas”, completó.

Desde el Gobierno, quien recogió el guante para responderle fue el subsecretario de comunicación, Javier Lanari. También por X, el funcionario arremetió: “El kirchnerismo devaluó el peso de $ 60 a $ 1300 entre 2019 y 2023. Multiplicaron el valor del dólar por 22 en cuatro años. Lo único que lograron fue empobrecer al 57% de la población. Es claro que hay que hacer lo contrario al kirchnerismo”.

En la justicia

En medio de los cruces entre Cristina y el Gobierno, la Justicia avanzó con una orden para peritar los bienes de la expresidenta en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Concretamente, el fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso un peritaje contable en una investigación sobre supuestas inconsistencias en declaraciones juradas patrimoniales de la ex mandataria. En su última presentación, Cristina informó un patrimonio de 250 millones de pesos, mientras afronta paralelamente un pedido de decomiso de 80.000 millones de pesos en la causa Vialidad.

En la mira de la Justicia aparecen inmuebles de los Kirchner como los hoteles de Santa Cruz. También se pidieron informes sobre plazos fijos y depósitos de dinero en bancos. Pollicita pidió establecer si Cristina o Néstor Kirchner “se desprendieron o incorporaron” bienes inmuebles, muebles o registrables entre 2009 y 2015 y si se puede establecer montos y origen de los fondos.

El caso, que había sido cerrado por inexistencia de delito, fue reabierto tras una apelación de la Unidad de Información Financiera, querellante en el caso.