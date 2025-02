El titular de la Anses, otro despedido por el Presidente

Cuando el domingo, el entonces titular de la Anses, Mariano de los Heros, anticipó en declaraciones periodísticas que el Gobierno buscaría impulsar “antes de fin de año” una reforma previsional que subiría la edad jubilatoria, acaso no sospechaba que estaba escribiendo su propia renuncia. Un día después de esa afirmación, el presidente, Javier Milei, le pidió que dejara el cargo. La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Se le ha solicitado la renuncia al titular de Anses, Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi”, confirmó. Bearzi era hasta el momento subdirector ejecutivo de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y está vinculado al ministro de Economía, Luis Caputo.

Las palabras de De los Heros cayeron mal en el Presidente, quien ata los cambios previsionales a las reformas de segunda generación: “Me parece un disparate que un funcionario de segunda línea se tome el atrevimiento de hablar de un tema que no es parte de la agenda política y no entender la secuencialidad de las reformas”, dijo, al justificar su salida.

En ese sentido, negó: “No puede pensarse una reforma previsional si antes no se arregla la cuestión laboral. Yo tengo el 40% del mercado laboral en el sector informal. Es un disparate” y advirtió: “Si yo me pasé toda la campaña hablando la secuencialidad de las reformas, cómo se le va a ocurrir modificar mi agenda de reformas. Me parece una falta de respeto. Por lo tanto, voló por los aires, que es lo que correspondía”.