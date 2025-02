Triunfo oficialista en un tema que dividió a casi todos los bloques

La verdad sobre la suspensión de las PASO, cuya media sanción fue votada ayer en Diputados, es que en el mundillo político casi nadie quería que se realizaran este año. De hecho, la propuesta original del Gobierno era eliminarlas definitivamente, pero esa opción no reunía el consenso suficiente. La postergación temporal, en cambio, permitió una cierta conformidad en la que estuvieron incluidos hasta algunos miembros del bélico bloque peronista de Unión por la Patria (UxP), la oposición más dura a Javier Milei.

Para el oficialismo, que tiene notables minorías parlamentarias, es un primer triunfo en el Congreso este año. Se verá si agigantado por lo que pase con los proyectos de “Reiterancia” y “Juicio en ausencia”, que se debatían al cierre de esta edición. Sin PASO, la mesa chica del Gobierno apaga cualquier intento de discusión interna respecto a candidaturas. Habrá una sola lapicera, la de los hermanos Milei.

Fragmentación

La votación para voltear las PASO dejó una foto de fragmentación dentro de casi todos los bloques opositores, donde algunos votaron a favor y otros en contra. En el resultado final influyó mucho el peso de los gobernadores, peronistas y radicales, sobre sus legisladores. Es difícil que un mandatario en ejercicio -casi todos, más allá de los modales, reconocen tendencia a la hegemonía o al menos a manejos muy férreos- quiera realmente una Primaria, que en definitiva es un desafío a su liderazgo.

En el caso del PRO, siempre tuvo una postura más orgánica sobre este tema, vinculada a suspender las Primarias. Sobre todo desde que Mauricio Macri, líder del espacio, cambió su histórica posición de no meterse con temas electorales en los años de elecciones. ¿Otro favor que le debe Milei al ex presidente? ¿O a Mauricio también le conviene que el partido amarillo, actualmente en un proceso de resistencia para tratar de que sus votantes y sus dirigentes no sean absorbidos por La Libertad Avanza, evite la discusión de candidaturas en este turno?

Las PASO, creadas por Néstor Kirchner después de su dura derrota de 2009 frente al inexperto De Narváez, fueron concebidas para que no se le desguace el peronismo, siempre cruel con el derrotado.

Es en ese partido donde ayer se vio la división más gruesa. Porque los gobernadores del PJ, que manejan los justicialismos de sus provincias, prefirieron suspenderlas (en realidad hubieran aplaudido la eliminación) porque saben que una Primaria ordena el voto contra el peronismo.

En los distritos donde el PJ es oposición, en cambio, las PASO suelen funcionar como un vehículo para evitar la atomización y la dispersión. Es lo que pasa, por ejemplo, en Santa Fe a propósito de las elecciones para constituyentes provinciales que se realizarán en breve: no hubo PASO y el PJ concurrirá en cuatro espacios separados. Casi un triunfo cantado para el gobernador radical Pullaro.

Seducción a gobernadores

A fuerza de caja y algún privilegio por sobre los más belicosos, Milei ha seducido a varios gobernadores del PJ. Algo que se vio en el plenario de comisiones donde se logró el dictamen necesario para tratar lo que ayer se debatió en el recinto, gracias a la firma de ciertos legisladores del peronismo del interior.

Pero además de los temas de gestión que promete el Presidente, la división del peronismo parlamentario reconoce un síntoma de cuestionamiento al liderazgo de Cristina Kirchner, que en los papeles es la titular del justicialismo nacional pero su potencia electoral -que aún existe- está más bien acotada al Conurbano bonaerense. De hecho, dicen que la ex Vice nunca bajó una orden directa sobre cómo pararse frente a las PASO, acaso porque intuyó que sólo iba a ser respetada como un dogma por los legisladores muy cercanos a ella. Léase los de La Cámpora y algunos provinciales sueltos que aún la idolatran.

El impacto en la interna del PJ

La interna entre ella y Axel Kicillof ha signado toda la saga del debate por las PASO en el PJ del Congreso. La suspensión de las Primarias supone un panorama más favorable para que el gobernador bonaerense pueda desdoblar la elección para cargos provinciales y municipales como le piden -más que un pedido, es una fuerte presión- los intendentes y dirigentes que lo alientan a dar una señal de autonomía respecto a la ex presidenta y, sobre todo, de Máximo Kirchner.

El incipiente kicillofismo (a Axel no le gusta el término) cree que separando los comicios podrán evitar o resistir la eterna pulsión de Cristina y su hijo a meterse en el armado de todas las listas seccionales y locales, imponiendo nombres propios a los referentes distritales. Algunos caudillos casi eternos, incluso.

La ley de las PASO provinciales (14.086) estipula que las primarias bonaerenses deben realizarse el mismo día de las nacionales. En su momento, fue una imposición de Cristina al ex gobernador Daniel Scioli -hoy mileista- para evitar conatos de rebeldía.

Si el Senado le otorga la media sanción que falta a lo aprobado ayer, no habrá PASO nacional.

La misma ley provincial obliga a Axel, en su artículo 1º, a llamar a Primarias Abiertas para cargos provinciales. Pero, si ya no hubiera PASO nacionales, el gobernador podría poner la fecha que él disponga para las provinciales o proponer a la Legislatura su propio proyecto para también suspenderlas por este turno.

Para eso se requieren consensos legislativos. Algo que al gobernador hasta ahora le ha costado conseguir. De todos modos, es una opción posible que ayer mismo comenzó a explorarse en la política bonaerense.