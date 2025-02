Javier Milei dijo que analiza retirar a Argentina del acuerdo de París

Luego de la confirmación de que Argentina abandonará la Organización Mundial de la Salud (OMS), el presidente Javier Milei afirmó hoy en declaraciones al diario francés Le Point que considera retirar al país del Acuerdo de París.

El acuerdo es un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. Su objetivo es limitar el calentamiento global muy por debajo de 2°C, y preferiblemente a 1,5°C, en comparación con los niveles preindustriales.

Bajo el mandato de Mauricio Macri, Argentina ratificó el acuerdo en 2016 y forma parte del mismo desde entonces. Si Milei concreta su decisión, Argentina se unirá a Estados Unidos, Irán, Libia y Yemen, los únicos países de la ONU que no forman parte del pacto climático.

Las declaraciones de Milei al medio francés se suman a las de Donald Trump, quien durante su primer mandato retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, aunque sin salir de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

"No estoy de acuerdo con la agenda ambientalista, que me parece un completo fraude. La forma en la que hablamos del cambio climático hoy es completamente errónea", manifestó Milei en Le Point. Además, sostuvo que el calentamiento global "no tiene nada que ver con la presencia humana", sino que se relaciona con los ciclos de temperatura del planeta.

"Esta agenda está inspirada en el marxismo cultural, que cree que el opresor son los seres humanos y el oprimido es el medio ambiente. Hoy en día, si uno no habla de cambio climático, lo tachan de terraplanista o de un teórico de la conspiración y, como resultado, te censuran y silencian. Esta es la censura del wokismo que nos amordaza y que denuncié en el Foro de Davos", sentenció.