Precios de la carne suben más del 7%

En las últimas dos semanas, la disponibilidad de hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) se redujo de manera significativa, lo que afectó la dinámica de precios en la industria cárnica. Según fuentes del sector, el volumen de ingresos cayó alrededor de un 15%, una baja que estaba prevista para más adelante, pero que se adelantó debido a factores climáticos y decisiones de producción.

Miguel Schiariti, titular de CICCRA Carnes, explicó que es cierto que hubo aumentos en el mercado de Liniers, pero "hay que esperar para saber si se van a trasladar o no a la carnicería". Schiariti es claro: "Si se confirmaran los precios de martes y miércoles, seguramente los precios se van a trasladar a la carnicería y tendrían alrededor de un 15% o un 20% de aumento. Por esto debemos esperar a que se ratifique el precio de la hacienda. Si no se ratifica, si vuelve a caer el precio, seguramente no se va a trasladar".

Aumentó el novillito

No obstante, desde otros sectores señalan que esta menor oferta ya está refleja en los valores de la hacienda. En la última jornada, los precios del novillito superaron por primera vez en el año los $3.000 pesos por kilo, consolidando una tendencia alcista. De acuerdo con analistas del sector, esta suba responde a la disminución de stock en los frigoríficos y tendrá un impacto directo en los valores al consumidor, "con ajustes que podrían ubicarse entre un 5% y un 7% en los próximos días".

Schiariti también agrega que los aumentos en Liniers fueron el día martes y el día miércoles, "los dos últimos remates, y subieron de $100 a $150 pesos cada uno de los dos días".

Por eso hay que esperar para ver si se convalidan o no estos precios en función de la cantidad de hacienda que ingrese el viernes.

El comportamiento de los precios también se evidencia en otras categorías de hacienda. En la rueda más reciente, los novillitos de hasta 290 kilos se negociaron en un rango de $1.640 a $3.040 pesos por kilo, con un promedio de $2.776,80, mientras que las vaquillonas especiales de hasta 390 kilos oscilaron entre $1.800 y $3.000, con un promedio de $2.717,68.

En el sector ganadero advierten que, si la oferta no se normaliza en el corto plazo, la presión sobre los precios podría mantenerse, trasladándose paulatinamente al mercado minorista.

Histórica caída

En 2024, el consumo per cápita de carne vacuna en Argentina alcanzó los 47,7 kilos, lo que representa una caída del 9% en comparación con el año anterior. Según la Cámara de la Industria y Comercio de la Carne Vacuna y Derivados de la Argentina (Ciccra), este nivel de consumo es el segundo más bajo desde que se lleva registro, en 1914, solo superado por el de 1920, cuando se ubicó en 46,9 kilos por habitante. Este descenso se da en un contexto de alta inflación, que en el Gran Buenos Aires alcanzó un 122,7% interanual, mientras que el precio de la carne vacuna en la región subió 71,9%.

En cuanto a las perspectivas para 2025, Schiariti anticipó que en los primeros meses del año podría haber aumentos en la carne, especialmente entre febrero y marzo, debido a la escasez de animales en los corrales y la falta de ingresos de nuevos terneros a los sistemas de engorde.