Enojados con la Vice: El Ejecutivo, contra Villarruel

La interna abierta entre el Poder Ejecutivo y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo a raíz del malestar que generaron las críticas de la titular del Senado contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela. “Fue profundamente inapropiado”, aseguró un funcionario que pidió preservar su identidad, luego de que Villarruel apuntara contra Bullrich por la situación en la que se encuentra el suboficial de 33 años, secuestrado en Venezuela el 8 de diciembre.

Pese al intento de “reconciliación”, luego de que el estratega presidencial Santiago Caputo se reuniera con Emilio Viramonte, del entorno de Villarruel, para bajar la tensión, los cuestionamientos internos generaron recelos en las filas libertarias, donde no quedaron conformes con la eliminación del mensaje que la vice había publicado en su cuenta de X. “Querer anotarte un poroto a costa de un tipo que está secuestrado y que lo pueden estar torturando es muy bajo”, expresaron al respecto.

Villarruel había cargado contra una de las funcionarias predilectas del Presidente, integrante del círculo rojo y participante de las reuniones selectas de mesa chica que cada martes nuclea solo a un puñado de funcionarios. Por el contrario, la titular del Senado no asiste desde hace meses a las reuniones ampliadas del Gabinete y tampoco media palabra con quien supo ser su compañero de fórmula.

“Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de Seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar, se expidió Villarruel por redes y abrió un nuevo foco de conflicto con la Casa Rosada. Sus palabras hicieron referencia a la autorización de la Gendarmería Nacional que recibió Gallo para visitar a su esposa y su hijo en Venezuela; para abaratar costos del viaje, el joven se trasladó de Chile a Colombia, y después cruzó la frontera en un remís.

Estos movimientos llamaron la atención de las autoridades de migraciones que procedieron con su detención y facilitaron que el régimen de Nicolás Maduro lo acusara de espía.

LA RESPUESTA DE BULLRICH

Bullrich respondió a las críticas de Villarruel y calificó de “oportunismo político” el mensaje, al considerar “vergonzoso que utilice a Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada”. Milei, por su parte, destacó la tarea de Bullrich, a quien referenció como “formidable y maravillosa”. También aprovechó su extenso discurso en Córdoba para deslizar su malestar con Villarruel, receptora de un mensaje pero sin hacer mención directa.

Para eso el mandatario se hizo eco del conflicto que se originó cuando, en calidad de titular del Senado, la Vicepresidenta encabezó la sesión que votó la expulsión del senador Edgardo Kueider, mientras debía estar al frente del Ejecutivo por el viaje de Milei a Italia.

“Del último viaje me traje casi 3.000 palos verdes de inversiones, que es la de Río Tinto por 2.500 millones de dólares, y la de Stellantis, que la van a aplicar por cerca de 400 millones de dólares para los motores de las RAM”, destacó el libertario, al tiempo que ironizó ante los presentes: “Pero no se entusiasmen con que viaje mucho porque cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna... sin comentarios”.

FRANCOS MARCÓ DIFERENCIAS

Otro de los que hizo públicas sus diferencias fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien pidió discutir temas “trascendentes e importantes”. “Fue una chicana que no tenía sentido”, sentenció Francos sobre las críticas de Villarruel a Bullrich, al tiempo que se mostró sorprendido por el gesto luego de que se hubieran calmado las aguas entras las partes.

En Balcarce 50 molestaron las críticas porque, según aseguran, el canciller Gerardo Werthein explota los canales diplomáticos que tiene al alcance para encontrar mediadores que puedan negociar con Maduro la liberación de Gallo. En paralelo, Milei se reunió familiares del detenido y junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se comprometieron a “gestionar” todas las chances para su liberación.

Cuestiones pendientes El dardo de Villarruel desnuda uno de sus principales reclamos, que mantiene desde la campaña: la abogada no perdona que Milei la relegara y designara a Bullrich en Seguridad y a Luis Petri en Defensa, tras haberle prometido a ella el control de esas áreas.

No es la primera diferencia que cruza con la extitular del PRO por las decisiones que adopta en materia de seguridad: en más de una oportunidad, la Vicepresidenta se mostró en contra de impulsar la ley de Seguridad Interior que permite que las Fuerzas Armadas realicen patrullaje y operativos de control.

“La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los ‘70. El narco es un civil para el derecho. En los ‘70 se combatió al terrorismo.

¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, supo expresar. Tras los primeros 365 días de gestión, el Gobierno replicó escenas de la política “tradicional” que dice querer erradicar: la pelea abierta entre el presidente y su vice que, ahora, sin importar el tinte político, encuentra una reedición.