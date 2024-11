Causa Seguros: Alberto Fernández negó las acusaciones y justificó la adjudicación de las pólizas

El ex presidente Alberto Fernández negó hoy las acusaciones en su contra en su declaración indagatoria en la causa por la contratación de seguros para organismos públicos durante su gobierno, aseguró que su intención fue evitar la "cartelización" del sector y solo respondió preguntas de su defensa.

Al presentarse por primera vez desde que dejó el gobierno como acusado en los tribunales federales de Retiro ante el juez federal Julián Ercolini, el ex presidente hizo una exposición en la que justificó su decisión de firmar un decreto que dispuso que todas las pólizas debían pasar por Nación Seguros, empresa estatal que a su vez recurrió a brokers, informaron fuentes judiciales.

El ex mandatario respondió preguntas de su abogada Mariana Barbitta y solo accedió a explicar al fiscal del caso Carlos Rivolo un episodio de intercambios de mensajes de WhatsApp con su ex secretaria María Cantero vinculado a la contratación de seguros para Cancillería en el cual escribió la frase "Yo me ocupo".

Cantero es la esposa del broker Héctor Martínez Sosa y ambos están citados a declaración indagatoria para mañana.

El ex presidente arribó al cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py 2002 a las 9.30 y, de inmediato, ingresó a la secretaría 21 del juzgado federal 11, que lleva el caso, donde Ercolini es el juez subrogante a raíz del fallecimiento del magistrado Claudio Bonadio.

Minutos antes habían ingresado Ercolini y el fiscal Rivolo, en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluyó despliegue de la Policía Federal en el hall central del piso y en el pasillo donde está la secretaría, con el fin de evitar el contacto del ex presidente con la prensa.

Al término de la audiencia, que duró tres horas, la abogada de Fernández dijo a los periodistas que su cliente "no favoreció a nadie" con ese decreto, cuestionó la validez de la indagatoria y anticipó que apelará el rechazo del juez Ercolini al planteo de nulidad y suspensión hecho de manera previa.