Pablo Moyano renunció al triunvirato de mando de la CGT después de que un sector del consejo directivo haya rechazado su intento de avanzar con el tercer paro general contra la gestión de Javier Milei.

"Me dirijo a ustedes, que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Co- Secretario General de de la Confederación General del Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada "mesa chica", dijo en la carta presentada esta tarde.

En desarrollo