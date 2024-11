Economía eliminará los impuestos para las compras en el exterior por courier

"PERMITIRÁ ACCEDER A PRECIOS MÁS COMPETITIVOS", ASEGURAN

No se abonarán aranceles por compras de hasta 400 dólares si son para uso personal, entre otras desregulaciones. "Es demoníaco" que quienes no viajen no puedan hacer compras de artículos importados, argumentó el vocero presidencial Manuel Adorni al realizar el anuncio.