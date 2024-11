Tragedia de Once: se entregó Ricardo Jaime, ex seccretario de transporte K

El ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime se entregó hoy ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 para comenzar a cumplir de manera efectiva los seis años de condena a prisión que se le impusieron por la tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012.

Jaime arribó a las 9:20 al sexto piso de Comodoro Py, sede del TOF, junto a sus abogados y proveniente de Córdoba, provincia donde vivió desde que fue excarcelado en otras causas penales el 18 de marzo de 2023.

El ex funcionario pasó ya siete años preso por diferentes causas de corrupción, entre ellas la de la tragedia de Once, donde recibió la excarcelación luego de cumplir aproximadamente dos años de pena, por lo cual el Tribunal dispuso realizar el cómputo para determinar cuánto le resta pasar en prisión.

Jaime se entregó pese a que el Tribunal analiza estos días un pedido de prisión domiciliaria por razones de salud que presentó su defensa.

El Tribunal Oral Federal 2 revocó la excarcelación y ordenó que termine en prisión de cumplir la pena luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la semana pasada los seis años de prisión que se le impusieron por "administración fraudulenta" en la causa por el choque de trenes en la estación de Once que dejó 52 muertos y más de 700 heridos.