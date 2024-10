Sofía Pacchi dijo que no fue "amante" de Alberto Fernández y negó haber visto episodios de violencia física hacia Yáñez

Sofía Pacchi, la ex asistente de Fabiola Yañez, declaró hoy que "jamás" fue "amante" del ex mandatario Alberto Fernández, negó haber sido testigo de agresiones físicas hacia la ex primera dama y calificó como "tóxica" la relación de la pareja presidencial.

"Mientras fuimos amigas, que fue más o menos desde que comenzó su relación con Alberto, a mí nunca me habló de golpes. Sí tenían una relación complicada y tóxica. Yo nunca presencié agresiones físicas", afirmó Pacchi bajo juramento de verdad ante el fiscal federal Ramiro González.

Al respecto, precisó: "Cuando digo ´tóxica´ me refiero al modo en el que se manejaban. Muchas peleas, desacuerdos, bloquearse en el teléfono. Separarse, irse de la casa. Era una dinámica bastante normal en toda su relación".

La declaración se extendió poco más de dos horas, luego de que Pacchi arribara a la cita judicial junto a su abogado Fernando Burlando y con una hora de retraso.

"Con Fabiola no tengo trato hace muchos años. Esto fue en marzo de 2021, cuando terminó mi relación laboral. Después de ahí hablamos solo cosas puntuales un par de veces", explicó la mujer, según la declaración a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Pacchi recordó que fue nombrada en Presidencia como asesora de Yañez en 2019 y que ella iba a la Quinta de Olivos con custodia "muchas veces" y algunas "con amigos que ella tenía".

"Fui contratada por Presidencia para trabajar con Fabiola.

Empezamos a trabajar juntas en 2019. Sabíamos que Alberto iba a relanzar su carrera política. Trabajamos en los lugares que nos decían, como los comedores. Mi jefa era Fabiola", detalló.

La mujer aclaró que "jamás tuvo un vínculo sentimental con Alberto Fernández" y añadió: "Él era la pareja de mi ex mejor amiga. Mis entradas a Olivos desde que Alberto estaba en la Presidencia siempre se debieron a mi trabajo con Fabiola".

"Nunca le hice un daño a ella. Jamás fui amante de Alberto Fernández. Que se diga eso me lastima a mi y a mi familia. Soy víctima de que se diga eso, como también la filtración de la foto de la fiesta de Olivos", dijo en relación a la fiesta de cumpleaños de Yañez a la que acudió como invitada durante la pandemia, el 14 de julio de 2020.

"Fabiola me echó en marzo/abril de 2021, yo después pasé a trabajar en Presidencia en el área de Comunicación y Protocolo hasta fin de 2021", agregó.

Preguntada por el fiscal, Pacchi recordó que mientras fueron amigas vio "moretones" en el cuerpo de Fabiola "pero por otras cuestiones" que no vinculó a maltratos.

Los “halagos” de Alberto

"No observé violencia física, nunca presencié ni tampoco me lo comentó Fabiola", declaró.

También habló sobre su vínculo con el ex presidente, y evocó: "En 2020, si mal no recuerdo, recibí como un halago de Alberto. Algo tipo un ´que linda que sos´. Se lo comenté a Fabiola porque era mi amiga pero ella no le dio importancia porque sabía que él era mujeriego".

"Ella siempre supo que era mujeriego. Ella siempre supo que él halagaba a todas las mujeres, también a sus amigas. Lo hacía inclusive delante de ella. Lo decía también en presencia de Fabiola", relató.

Según Pacchi, Yañez "siempre supo que él era así. Cada uno siempre tuvo su vida, ambas partes tenían sus vínculos por afuera de la relación", describió.

La declaración se concretó luego de una primera postergación que se había hecho a pedido de la testigo, y después de que en la investigación la querella de Yañez entregara nuevas copias de chats con Fernández certificadas y extraídas de su teléfono celular.

El ex presidente sufrió un revés ayer en la causa porque el juez federal Julián Ercolini, a cargo del caso, aceptó un planteo de la fiscalía y excluyó como testigos a tres ex empleadas de la Quinta de Olivos que había presentado su defensa.

Se trata de ex niñeras y mucamas que primero declararon en una escribanía y luego fueron convocadas a la fiscalía.

Pero el fiscal González recibió un informe del Gobierno que advirtió que en el contrato laboral de los empleados de la residencia presidencial hay una cláusula de confidencialidad, por lo que resolvió no tener en cuenta esos dichos que, en todos los casos, habían sido favorables a Fernández.

En cuanto a las transcripciones entregadas por la abogada de Yañez, Mariana Gallego, se tratan de intercambios de mensajes a través de WhatsApp, en una medida que se concretó luego de que la denunciante se negara a entregar en España su teléfono celular para ser peritado.

"Me enfermaste con tu proceder de tener 20 mujeres a la vez", le reprochó Yañez en uno de esos intercambios.