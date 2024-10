Canal de diálogo para evitar la interna del PJ

La expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comenzaron a limar sus diferencias y encontraron un canal de diálogo para lograr el respaldo del mandatario provincial a la candidatura de la exmandataria al PJ.

Según pudo saberse de fuentes cercanas a Fernández de Kirchner, en las últimas semanas se desarrollaron "conversaciones" entre la exmandataria y Kicillof a través de un interlocutor que está "oficiando de correo privado" para lograr el deshielo de la relación. "Es un dirigente encumbrado, de mucha experiencia y recorrido, que no es de La Cámpora ni es intendente, y que tiene confianza con los dos", manifestaron desde el entorno de la exjefa de Estado.

En esa línea, deslizaron que el diálogo entre ambas partes es "positivo" y que en los próximos días Kicillof "podría expresar el apoyo a la postulación de Cristina" al PJ nacional y así desactivar lo que podría ser una desgastante pulseada interna por el control del partido.

De confirmarse ese escenario, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, quien oficializó su candidatura a la presidencia del PJ, deberá proseguir su campaña sin el apoyo de Kicillof, que gobierna la jurisdicción con mayor volumen del país y con quien se venía mostrando en sintonía.

En tanto, cerca de la exjefa de Estado confirmaron el intento de comunicación con el gobernador riojano para tratar de acercar posiciones. "Cristina lo llamó y él no atendió", precisaron, y recordaron que la ventana para acordar "se está cerrando", debido a que el 19 de octubre concluye el período legal para la presentación de listas.

En el otro extremo de la interna, y en medio del fuego cruzado por la presidencia del PJ, Quintela ratificó su postulación y desmintió no haber querido atender el llamado telefónico de la exmandataria.

"Su secretario privado me llamó, no pudo ubicarme porque lo vi tarde. No es que le hice un desaire. Voy a hablar con ella el día lunes para ver si podemos tener una charla, porque tiene que haber un acuerdo con Cristina para que las elecciones sean de la mejor manera", explicó el mandatario riojano.

Asimismo, consideró que las dos veces presidenta no debería "rebajarse a conducir el PJ". Según sus palabras, Cristina "tiene una magnitud que excede al PJ. No creo que ella deba rebajarse a conducir el partido, cuando conduce un espacio mayor".

De esta manera, el mandatario provincial continúa con su idea de ir a fondo por la conducción del peronismo, pero podría verse en aprietos si avanzan las negociaciones entre el kirchnerismo y Kicillof para que el gobernador bonaerense respalde la candidatura de la expresidenta.

También está abierta la posibilidad de que exista un acuerdo entre el riojano y Cristina Kirchner luego de la frustrada conversación telefónica, en un diálogo que podría darse en el inicio de la próxima semana, como adelantó el propio gobernador de la provincia del noroeste.