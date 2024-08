Fabiola Yañez: "Estuvo dos meses amenazando que se iba a suicidar"

La exprimera dama Fabiola Yañez se manifestó hoy tras la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género y aseguró que el ex presidente la "amenazó" durante "dos meses" con que "se iba a suicidar".

"Esta persona (Alberto Fernández) estuvo durante dos meses - están todos los chats y hay muchas personas que lo saben- amenazándome día por medio con que, si yo hacía esto o lo otro, se iba a suicidar. Eso no se hace", afirmó Yañez durante una entrevista. En esa línea, ex pareja de Fernández aseguró: "He cuidado a este hombre de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo".

Yañez denunció al ex presidente Alberto Fernández por "violencia física" y "terrorismo psicológico", según la presentación que hizo ante la Justicia. La denuncia fue realizada a través de la plataforma zoom ante el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini, luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández.

En su declaración, también se refirió a mensajes telefónicos por parte del ex presidente que tenían el objetivo de amedrentarla, lo que la llevó a cortar el diálogo con Fernández. Cuando realizó la presentación ante el juez, la exprimera dama aclaró además que su comunicación con el ex mandatario actualmente se mantiene a través de su madre, a los fines de no romper el vínculo con el hijo que comparten.