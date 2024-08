Macri relanzó el PRO con elogios a Milei y duras críticas a Massa

El ex Presidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, respaldó hoy la gestión de Javier Milei, apuntó contra el ex ministro de Economía Sergio Massa por la "herencia" que le dejó al actual mandatario y dejó un mensaje de apoyo para los venezolanos.

"Lo que el gobierno hizo en estos ocho meses en términos de ajuste fiscal es inédito en el mundo entero. A pesar de la inmoral herencia que dejó Sergio Massa y el gobierno K, el presidente (Javier Milei) y su equipo económico lo lograron", afirmó Macri al encabezar el acto de relanzamiento del PRO en el barrio porteño de La Boca.

En tanto, si bien el ex jefe de Estado envió señales de apoyo a Milei durante toda su intervención, también aprovechó para marcarle falencias a la hora de construir equipos de gobierno.

"El presidente (Javier) Milei tiene ideas, convicción y coraje, pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo", sostuvo el ex presidente, y aseguró que armar un grupo de trabajo para gobernar es "más que sumar gente valiosa".

Además, habló de la propuesta del Presidente de fusionar el PRO con La Libertad Avanza (LLA). "Nadie se casa sin antes conocerse y convivir", enfatizó el ex mandatario.

Asimismo, el líder del PRO le volvió a ofrecer al gobierno liberal la "experiencia de gestión" que tiene el partido amarillo, aunque expresó que, a pesar de la voluntad de "sumar" de Milei, el "entorno" del mandatario no se muestra receptivo en este sentido.

“A pesar de su entorno…”

"Es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado. A pesar de la voluntad de sumar que tiene el Presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno", señaló Macri.

Por otra parte, el máximo referente del espacio opositor aprovechó para reiterar sus palabras de apoyo para los venezolanos tras la controversia que generaron los comicios del domingo pasado.

"Fortalecer la república y la Constitución Nacional todos juntos es un compromiso PRO, por eso, también es un compromiso que tenemos con nuestros queridos hermanos venezolanos, donde siempre estuvimos con el pueblo contra el régimen de Chávez y el de Maduro", recordó el ex presidente.

Macri, ahora como titular partidario, busca consolidar su liderazgo en medio de la interna con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y para eso convocó al encuentro que se realizó este jueves en el Arenas Studios del barrio porteño de La Boca.

En ese marco, los principales dirigentes del PRO se reunieron en el acto cuyo objetivo principal fue revitalizar el partido amarillo frente a las legislativas del año próximo y presentar a algunas de sus caras nuevas.

Este fue el caso de la intendenta de Vicente López y flamante vice primera del PRO, Soledad Martínez, quien durante su intervención en el panel de jefes comunales llamó a encarar el inicio de una "nueva etapa" dentro del partido amarillo.

“Se inicia una nueva etapa”

"Hoy será el primer día de muchos días más felices para nosotros como espacio político, presentando nuevas autoridades con Mauricio a la cabeza y dejando atrás lo que ya pasó, que hoy sea el inicio de una nueva etapa", expresó Martínez.

En este sentido, la intendenta del municipio de la zona norte del Gran Buenos Aires, manifestó: "Todavía le falta a este país un montón y creo que somos nosotros los que tenemos a las mejores personas. Me gustaría también comprometerme con eso. Con volver a ser una alternativa".

Entre los presentes estuvieron también el ex secretario de Ambiente Sergio Bergman, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y los diputados nacionales Hernán Lombardi, Cristian Ritondo y Maria Eugenia Vidal. .

Además, participaron el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro y el diputado y titular de la asamblea nacional del PRO, Martín Yeza.

El evento contó, a su vez, con un panel de gobernadores del que formaron parte el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y los mandatarios de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Chubut, Ignacio Torres.