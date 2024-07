Alberto señaló que el presidente quiere quebrantar la constitución

El expresidente Alberto Fernández publicó una carta abierta en su cuenta de X para explicar su rechazo a la invitación del presidente Javier Milei para ir a Tucumán y firmar los diez puntos del Pacto de Mayo.

Fernández citó las afirmaciones del Presidente sobre que es “un topo que disfruta de destruir el Estado”, aseguró: “Semejante afirmación deja al descubierto su objetivo de atentar contra las reglas que emanan de la Constitución Nacional en tanto ella no es otra cosa que el consenso social y político que en su momento dio vida al Estado en el que vivimos. En consecuencia, si usted busca ‘destruir’ el Estado, inexorablemente busca también quebrantar los mandatos constitucionales en los cuales aquel se fundamenta”.

“Las diez propuestas que se consignan en el ‘Acta de Mayo’ pueden, por no especificarse, obviar normas constitucionales y dar lugar a la ejecución de políticas muy nocivas para el pueblo argentino, máxime si se tiene en cuenta que el Congreso Nacional acaba de delegar funciones legislativas en un presidente que dice ‘odiar al Estado’”, agregó, explicando los motivos por los que no está de acuerdo con el acuerdo convocado por el Gobierno.

El exjefe de Estado también indicó: “El texto del acta habla de ‘reconstituir las Bases de la Argentina’. La base de la Argentina es nuestra Constitución Nacional. Si quieren ‘reconstituir’ esa base, ¿debo entender busca obviar o reformar la Constitución Nacional?”.Y cerró: “Por todas estas razones, queriendo llamar a la reflexión a quienes han sido convocados a firmar el ‘Acta de Mayo’ y agradeciendo la gentileza por la invitación que me han cursado, le comunico que no asistiré a las ceremonias conmemorativas de nuestra independencia para que de ningún modo pueda interpretarse que mi presencia avala propuestas peligrosamente imprecisas que pueden concretar objetivos no deseados por la mayoría de nuestra ciudadanía”.