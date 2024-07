Cúneo Libarona insiste en bajar la edad de imputabilidad a 13 años: “Son adultos con conciencia”

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, se mostró en línea con la postura presidencial y reafirmó su postura de bajar la edad de imputabilidad al considerar que los chicos de 13 años "son adultos y tienen conciencia".

“El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones. En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, sostuvo el funcionario en diálogo con Jonatan Viale por TN.

Libarona agregó que "si tiene conciencia de que tomar un arma y matar es homicidio, ¿cómo no va a comprender la criminalidad del acto? ¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? Que son Inimputables, que quedan en libertad. No hay límites".

“La cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes”, insistió.