Francos anticipó que el Pacto de Mayo se firmará el 9 de julio en Tucumán

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que el Pacto de Mayo finalmente se concretará el próximo 9 de julio en la provincia de Tucumán. "Si me preguntaran lo haría el 9 de julio en Tucumán, el Día de la Independencia", sostuvo el ministro coordinador. "El Pacto de Mayo nació para ser en mayo, pero como advirtió el Presidente, podemos esperar a junio o a julio", aclaró, y agregó: "Con estas leyes nos hemos independizado de un grupúsculo político que ha generado un impacto en la economía, en la sociedad y en la Argentina durante los últimos años que queremos dejar atrás". Asimismo, explicó que la elección de la provincia de Tucumán responde a un gesto en retribución al trabajo del gobernador peronista Osvaldo Jaldo, al que destacó por haber colaborado con el oficialismo "a pesar de ser de otro color político". Por otra parte, Francos festejó el respaldo de la ley en la que trabaja desde hace meses, y anticipó que el oficialismo insistirá en la Cámara de Diputados con la sanción del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales. "Es una ley que tuvo modificaciones, pero en eso vamos a insistir", prometió. El titular de ministros explicó además que los artículos que no sean aprobado serán enviados en futuros proyectos particulares más adelantes, y contó que por la tarde recibirá a los jefes de los bloques de Diputados dialoguistas. "Es emblemático haber dado una muestra de que una fuerza tan minoritaria en ambas cámaras puede lograr la sanción de una Ley tan importante. Es demostrar que tenemos recursos en ambas cámaras para lograr la transformación de la Argentina", puntualizó.



El clima de tensión fuera del Congreso En otro pasaje de la entrevista y tras los episodios de violencia que tuvieron lugar afuera del recinto en horas del debate de la Ley Bases, el ex ministro del Interior pidió identificar a los grupos que rompieron las inmediaciones del Congreso e incendiaron autos para ponerlos a disposición de la justicia. Además, vinculó el polémico accionar a los discursos del kirchnerismo."No tengo dudas que hay vinculaciones y movilizaciones que son incitadas por la violencia que genera posiciones intransigentes de sectores del kirchnerismo. Veía la soberbia con la que se expresaban los senadores kirchneristas. Estaba claro que querían demorar la sesión", afirmó. Por último, en un mensaje a la oposición planteó que "quienes esperan que se pueda generar un golpe institucional van a tener que esperar sentados porque no va a pasar", y concluyó: "La vocación y valentía con la que se expresa el Presidente auguran que no va a ser fácil, por más minoría parlamentaria, voltear el Gobierno. Solo advertimos".