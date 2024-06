Patricia Bullrich cuestionó el accionar de la Justicia en el escándalo de los alimentos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió hoy al escándalo de los alimentos que permanecían retenidos en depósitos del ministerio de Capital Humano y apuntó contra el juez Sebastián Casanello, a quien acusó de actuar “de almacenero” por ordenar al Gobierno la confección de un plan y efectivizar la distribución de la comida.

“Nadie me explica qué pasó. A la Policía federal y Gendarmería les tocó hacer los allanamientos y ver qué había en cada lugar, y no había un solo alimento vencido. La contraofensiva que hicieron los falsos movimientos sociales para intentar desarmar la lógica... había alimentos que vencían en julio, no ahora, y en el medio se metió la justicia a hacer de almacenero”, planteó la ministra.

Además, y en declaraciones por radio Rivadavia, evitó nombrar a Casanello, pero señaló que se trata del mismo juez que “procesó la semana anterior a una cantidad de gerentes de la pobreza que durante 20 años se robaron los alimentos y, para hacer una cal y una de arena, salió a decir que se repartan los alimentos, que no se vencían. ¿Por qué tengo que repartir alimentos que no se vencen de acuerdo al criterio de un juez?”, cuestionó.

“¿La justicia decide cómo se reparten los alimentos? Tiene que analizar si lo que se compró y lo que hay es correcto (...), pero qué sabe de cómo se reparten los alimentos. Nos hicieron salir de urgencia y, al salir de urgencia, uno puede meter la pata, ser injustos”, agregó Bullrich.

Y completó: “¿El juez hace política con los alimentos? No entiendo. No lo podemos aceptar. Llevan a la ministra (Sandra Pettovello) a una situación falsa”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también criticó el rol de la Justicia. La causa comenzó en febrero, cuando el dirigente social Juan Grabois presentó una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Pettovello, por “no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina”. Así, se conoció que había 5 mil toneladas de alimentos sin distribuir.

El Ministerio apeló la medida cautelar dictada por el juez Sebastián Casanello que instaba a que el organismo informe su stock, pero luego se conoció que unos 300 mil litros de leche estaban próximos a vencer, por lo que la Cámara Federal no hizo lugar a su pedido y ordenó a Capital Humano precisar un cronograma de entrega inmediata. En este contexto, Francos expresó en el programa La Noche de Mirtha Legrand, por El Trece, que “la Justicia no tiene por qué meterse en temas de administración del Poder Ejecutivo”.