“Tengo las manos limpias”, dijo Pablo de la Torre, el funcionario despedido del Ministerio de Capital Humano

El ex secretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre dijo hoy que tiene “las manos limpias” y la “conciencia tranquila” tras ser despedido del Ministerio de Capital Humano y habló de “kirchneristas infiltrados” en el Gobierno libertario.

“Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra (Sandra) Petovello la batalla contra los gerentes de la pobreza”, aseguró De la Torre en redes sociales.

A su vez, el ex secretario de la cartera de Capital Humano, sostuvo: “No me voy a dejar amedrentar por los Kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio”.

El ex funcionario quedó en el ojo de la tormenta luego de su alejamiento de la secretaría de Niñez en medio de la polémica por los alimentos que estaban almacenados y no fueron repartidos.

En tanto, luego de ser echado de la cartera que conduce Pettovello, el Gobierno decidió realizar una denuncia contra De la Torre por sospechas de contrataciones irregulares y supuesto cobro de retornos.