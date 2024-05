Sesión especial en Diputados para tratar el presupuesto universitario

El bloque de la UCR en la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este martes a las 14, con el objetivo de debatir diferentes iniciativas que apuntan a garantizar la actualización del presupuesto para las universidades de todo el país.

La intención era, de la mano de Unión por la Patria, los socialistas santafesinos y el Frente de Izquierda, conseguir el quórum para avanzar en un emplazamiento a la comisión de Presupuesto y Hacienda que comanda La Libertad Avanza y Educación que preside el PRO, para debatir y emitir dictamen.

Con el número casi asegurado para poder forzar el tratamiento, el oficialismo volvió a repetir la estrategia que viene desplegando desde principio de año de la mano del PRO. Cada vez que se puede enfrentar a una derrota en el recinto que le marque el pulso de la discusión en las comisiones, define llamarlas. Ahora definió citar para este jueves a una reunión conjunta de ambas comisiones con la intención de vaciar de contenido la sesión.

“Ahora hay que ver que pasa, la sesión era para poner fecha para que se debata y ellos la pusieron”, explicó una fuente radical. La medida del oficialismo -y el oficialismo blue como llaman al PRO en la Cámara de Diputados- busca desactivar la sesión. Sin embargo, el bloque de Unión por la Patria mantiene su postura de bajar al recinto y “exige” sumar temas.

Mediante un comunicado en la red X, la bancada de UP señaló: “El bloque de diputados de la UCR pidió para mañana una Sesión Especial por el tema Universidades. Desde UP vamos a dar quórum, coherentes con la posición que venimos sosteniendo hace meses. Exigiremos que se incluya en el debate la recuperación del Fondo de Incentivo Docente”. Es decir, el peronismo busca apurar la sesión para tratar el FONID, algo que el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, dijo que no va a continuar.